فیلم جدید جنا اورتگا و the weeknd معرفی شد

پروژه بعدی تری ادوارد شالتز فیلمی مرموز با بازی ویکند، جنا اورتگا و بری کیوگن خواهد بود؛ طبق گزارش‌ها نام رسمی عنوان مذکور مشخص شده و توسط استودیو Lionsgate خریداری شده است.

نام این فیلم Hurry Up Tomorrow مشخص شده است. اثر مذکور آخرین قسمت از سه‌گانه آلبوم‌های The Weeknd، با نام حقیقی ایبل تسفی، خواهد بود. Hurry Up Tomorrow دنباله‌ای برای آلبوم در دست ساخت او با همین نام خواهد بود. این فیلم توسط شالتز، با نام مستعار Waves، نوشته و کارگردانی خواهد شد.

شایعات و گزارشات مربوط به پروژه جدید شالتز اوایل امسال آغاز شدند. طی همین پروسه بود که برای اولین بار در دست ساخت قرار گرفتن این عنوان مشخص شد. در آن زمان، گزارش‌ها به همکاری شالتز و The Weeknd برای پروژه‌ای پنهان و سینمایی اشاره کردند.

هنوز اطلاعاتی مربوط به لیست بازیگران حاضر در این اثر، جدا از اورتگا، تسفی و کیوگن منتشر نشده است. این فیلم اثر بسیار متفاوتی خواهد بود. به گفته گزارش‌های مختلف، عنوان مذکور در ژانر هیجانی روانشناسی با تمرکز روی المان‌های موزیکال قرار می‌گیرد. بسیاری از سایت‌ها ادعا کرده بودند که Hurry Up Tomorrow ریمیکی آزاد از فیلم سال ۱۹۹۰، با عنوان Misery، خواهد بود. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، اورتگا نیز نقش استاکر روانی شخصیت The Weeknd را ایفا می‌کند.

