تریلر رسمی فیلم The End با بازی تیلدا سوئینتون منتشر شد

شرکت NEON اولین تریلر رسمی برای فیلم The End را منتشر کرد؛ عنوان مذکور در سبک پساآخرزمانی موزیکال و با بازی تیلدا سوئینتن و مایکل شنون ساخته خواهد شد. این اثر توسط کارگردان نامزد جایزه اسکار، جاشوا اوپنهایمر، مدیریت خواهد شد. این شخص پیش از این مسئولیت کارگردانی آثار Act of Killing و The Look […]

تریلر رسمی فیلم The End با بازی تیلدا سوئینتون منتشر شد بابک بیانی ۱۴:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

شرکت NEON اولین تریلر رسمی برای فیلم The End را منتشر کرد؛ عنوان مذکور در سبک پساآخرزمانی موزیکال و با بازی تیلدا سوئینتن و مایکل شنون ساخته خواهد شد. این اثر توسط کارگردان نامزد جایزه اسکار، جاشوا اوپنهایمر، مدیریت خواهد شد. این شخص پیش از این مسئولیت کارگردانی آثار Act of Killing و The Look of Silence را به عهده داشت. فیلم مورد انتظار به عنوان داستانی فراموش‌نشدنی و اضطراری از مسائل حیاتی توصیف شده است. داستان آن هم روی خانواده‌ای که از پایان جهان جان سالم به در برده‌اند تمرکز می‌کند. تریلر منتشر شده از The End خانواده را در کنار دوستان آنها معرفی می‌کند. این اشخاص در حال تلاش برای زنده ماندن پس از آخرالزمان هستند. افراد حاضر در داستان داخل یک پناهگاه گیر کرده و مجبور به تکرار فعالیت‌های روزمره شده‌اند. زنی مرموز از راه می‌رسد و به زندگی تکراری آنها پایان می‌دهد. تماشای تریلر در یوتیوب خلاصه رسمی داستان این فیلم به شرح زیر است: ۲۵ سال پس از واقعه‌ای وحشتناک، زندگی روی زمین غیرممکن شده است. یک مادر، پدر و فرزند آنها داخل پناهگاهی گیر افتاده‌اند. اینجاست که درگیری واقعی داستان شروع می‌شود. این خانواده سخت در تلاش هستند تا با تکرار فعالیت‌های روزمره، حس امید و زندگی معمولی خود را حفظ کنند. اما با از راه رسیدن دختری غریبه و مرموز همه چیز تغییر می‌کند. پسر ساده لوح آنها که تنها بیست و چند سال سن دارد، هرگز جهان بیرون را ندیده و تحت تاثیر ختر تازه‌وارد قرار می‌گیرد. ناگهان ارتباط ظریف خوشبینی کورکورانه این گروه از هم پاشیده و درگیری‌ها شدت می‌گیرند. اینجاست که وجود ایده‌آلیستی آنها به پایان می‌رسد. احساس رحم و نفرت پنهان موجود میان اعضای خانواده، تعادل زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. اما این تغییر زندگی اشاره به مسیری متفاوت نیز دارد؛ مسیری مملو از پذیرش، عشق و قدرت تغییر. منبع: ComingSoon

اخبار سینما ، تریلر فیلم ، تریلر، ویدیو و موسیقی ، فیلم و سریال

The End, Tilda Swinton, تیلدا سوئینتن, مایکل شنون

منبع متن: gamefa