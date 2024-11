بسیاری از مردم بازی های ویدیویی را دوست دارند چرا که راهی برای فرار از زندگی روزمره و لذت بردن از یک چیز غیرعادی است. به این ترتیب، می‌توان به راحتی از اثری که شما را درگیر خود نمی‌کند صرف نظر کرد، چرا که هیچ‌کس نمی‌خواهد وقت آزاد خود را صرف انجام کاری کند که برایش جالب نیست.

در حالی که بیشتر بازی‌های ویدیویی سعی می‌کنند شما را به سرعت جذب کنند، برخی از آن‌ها از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌ها مانع بزرگی در مسیر بازیکن ایجاد می‌کنند. این بازی‌ها به علت بخش آموزش فوق‌العاده دشوار، شروع کند، انتخاب یک داستان بحث‌برانگیز یا طراحی ساده به بازیکنان ایده درستی ارائه نمی‌دهند و بسیاری را از خود دور می‌کنند. همه این بازی‌ها ارزش وقت گذاشتن را دارند، اما تا زمانی که بتوانید از مقدمه‌های خسته‌کننده آن‌ها عبور کنید.

۹. Metal Gear Solid 5: Phantom Pain

منبع متن: gamefa