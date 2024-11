مدیرعامل استودیوی Moon Studios، توماس مالر (Thomas Mahler)، نویسندگی بازی جدید بایوور (BioWare) یعنی Dragon Age: The Veilguard را «بچه‌گانه و مضحک» توصیف کرده است. مالر که در حال حاضر روی بازی No Rest for the Wicked کار می‌کند، در پست اخیرش در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: من در دهه ۸۰ بزرگ شدم، […]

مدیرعامل استودیوی Moon Studios، توماس مالر (Thomas Mahler)، نویسندگی بازی جدید بایوور (BioWare) یعنی Dragon Age: The Veilguard را «بچه‌گانه و مضحک» توصیف کرده است. مالر که در حال حاضر روی بازی No Rest for the Wicked کار می‌کند، در پست اخیرش در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: من در دهه ۸۰ بزرگ شدم، حتی وقتی که پسر کوچکی بودم، همیشه فکر می‌کردم برنامه‌های تلویزیونی، محصولاتی هستند که تلاش کمی برای تولیدشان می‌کنند. چون هر برنامه‌ای سعی می‌کرد به‌شدت از لحاظ سیاسی درست باشد. هر برنامه‌ای درباره خانواده‌های شاد بود که همیشه سعی می‌کردند تصویری کامل و بی‌نقص نشان دهند و همیشه مراقب بودند درباره هیچ موضوع جنجالی‌ای صحبت نکنند. او ادامه داد: بعد، The Simpsons و Fresh Prince of Bel Air اکران شدند و احساس می‌شد که این برنامه‌ها جسورانه هستند، چون هر از گاهی نویسندگان آن‌ها جسارت داشتند تا به موضوعاتی بپردازند که واقعی بودند. و هر بار که تلاش می‌کردند این کار را انجام دهند، نتیجه به یادماندنی بود. چون نویسندگان توانسته بودند بخشی از تجربیات خود را در آن بگنجانند. در اواخر دهه ۹۰، The Sopranos اکران شد و ناگهان مشخص شد که برنامه‌های تلویزیونی نباید بی‌ارزش باشند. این که فرمت اپیزودیک می‌تواند برای ارائه نگاهی عمیق‌تر به شخصیت‌ها و مشکلات آن‌ها استفاده شود. و از آن نقطه به بعد، شاهد برنامه‌های تلویزیونی بیشتری بودیم که درام عالی‌ای ارائه می‌دادند، مانند The Wire ،Breaking Bad و غیره. PC ، Playstation ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bioware, Dragon Age: The Veilguard, Moon Studios, No Rest For The Wicked

منبع متن: gamefa