به تازگی اولین تریلر از فیلم بیوگرافی مارلون براندو با نام Waltzing With Brando منتشر شده است.

بی‌شک مارلون براندو را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تاریخ سینما دانست، حالا قرار است فیلمی از زندگی این بازیگر افسانه‌ای، با اقتباس از کتاب Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti اکران شود. بخش بزرگی از داستان Waltzing With Brando بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ روایت می‌شود و برروی آماده شدن مارلون براندو برای ایفای نقش‌های خود در فیلم‌های The Godfather و Last Tango in Paris و البته همکاری با معمار معروف لس آنجلسی یعنی برنارد جاج برای ساخت اولین هتل سبز، هتلی با شکل و شمایل طبیعت، در جزیره‌ای در تاهیتی با نام تتیاروآ، تمرکز دارد. در ادامه می‌توانید اولین تریلر از فیلم Waltzing With Brando را تماشا کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

کارگردانی فیلم Waltzing With Brando در دستان بیل فیشمن بوده است که آثاری مانند My Dinner with Jimi و Desperate but Not Serious را در کارنامه خود دارد. او پس از گذشت ۲۲ سال از آخرین ساخته‌اش، به عرصه کارگردانی بازگشته است. علاوه‌بر بیلی زین، ریچارد دریفاس، تیا کریر و جان هدر نیز در این اثر حضور دارند.

فیلم Waltzing With Brando برای اکران در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ورایتی