حضور بروس اسپرینگستین در تصاویر پشت صحنه فیلم Deliver Me From Nowhere

بروس اسپرینگستین، خواننده افسانه‌ای آمریکایی و یکی از خالقان سبک هارت‌لند راک، به تازگی در پشت صحنه فیلم زندگی‌نامه خود حضور پیدا کرده است.

در ماه مارس سال ۲۰۲۴ میلادی، برای اولین‌ بار از ساخت فیلم زندگی‌نامه بروس اسپرینگستین خبر داده شد و مدتی بعد استودیوهای قرن بیستم وظیفه انتشار این اثر را برعهده گرفت. فیلمبرداری Deliver Me From Nowhere از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ در شهرهای نیویورک و نیوجرسی آغاز شد. حالا درحالی که مراحل فیلمبرداری ادامه پیدا می‌کند، بروس اسپرینگستین به پشت صحنه Deliver Me From Nowhere رفته است تا از فیلم زندگی‌نامه خود بازدیدی انجام دهد. در ادامه می‌توانید تصاویری که از طریق Daily Mail منتشر شده‌اند را مشاهده کنید.

بروس اسپرینگستین کار خود را در صنعت موسیقی راک با آلبوم Greetings from Asbury Park, N.J در سال ۱۹۷۲ آغاز کرد، آلبومی که به سرعت باعث شهرت او شد و حتی مجله Rolling Stones این آلبوم را در سال ۲۰۰۳ بین ۵۰۰ آلبوم برتر تاریخ موسیقی قرار داد. از آن زمان تا به امروز بروس اسپرینگستین با انتشار آلبوم و ترانه‌های موفق به یکی از تاثیرگذارترین خواننده‌های تاریخ تبدیل شده است.

کارگردانی Deliver Me From Nowhere در دستان اسکات کوپر بوده است که سابقه کارگردانی آثار تحسین شده‌ای مانند Crazy Heart، Hostiles و البته The Pale Blue Eye را کارنامه خود دارد. این فیلم با اقتباس از کتاب Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska نوشته وارن زینر ساخته می‌شود. از بازیگران این اثر نیز می‌توان به جرمی آلن وایت، جرمی استرانگ، پل والتر هاوزر، اودسا یانگ و استیون گراهام اشاره کرد.

Deliver Me From Nowhere در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی اکران خواهد شد.

