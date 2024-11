دیزی ریدلی به فیلم اکشن Dedication پیوست

به تازگی مشخص شده است که دیزی ریدلی به فیلم جدید مارتین کمبل پیوسته است.

طبق گزارش Variety، دیزی ریدلی برای ایفای نقش سرگرد بیلی جین پارکر به فیلم اکشن هیجان‌انگیز Dedication پیوسته است. بیلی جین پارکر پس از به اتمام رساندن یک ماموریت بسیار مهم در فیلیپین و دستگیری رهبر گروه آنارشیست‌ها با نام عمر روماتاس، به خاطر تلفات غیرنظامی از وظیفه برکنار می‌شود. سپس پارکر به دیدار پدر بیمارش می‌رود و در مراسم بزرگداشت او شرکت می‌کند. با این حال، زمانی که فرزند عمر حمله‌ای را آغاز و تعدادی گروگان می‌گیرد، پارکر مجبور می‌شود از مهارت‌های خود برای جلوگیری از این اتفاق استفاده کند.

کارگردانی Dedication در دستان مارتین کمبل بوده که سابقه کارگردانی آثاری مانند The Legend of Zorro، Casino Royale و The Foreigner را در کارنامه خود دارد. تاکنون تنها حضور دیزی ریدلی در این فیلم تایید شده است، اما احتمال نقش آفرینی بازیگران مطرح دیگری در فیلم Dedication وجود دارد.

فیلم Dedication در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی اکران خواهد شد.

منبع: اسکرین‌رنت