شرکت Private Division، زیرمجموعه Take-Two، به یک خریدار نامعلوم فروخته شد

به گفته مدیرعامل Take-Two Interactive، شرکت Private Division که زیرمجموعه کمپانی مذکور به شمار می‌رود و اغلب به عنوان ناشر بازی‌های مستقل شناخته می‌شود، به یک خریدار نامشخص فروخته شده است.

استراوس زلنیک (Strauss Zelnick)، مدیرعامل Take-Two در مصاحبه با رسانه Variety اظهار داتش که این معامله انجام شده تا بتواند منابع آن‌ها را برای رشد کسب‌وکار اصلی خود در بلندمدت متمرکز کند. این قرارداد شامل بازی‌های مختلف Private Division از جمله عناوین سال ۲۰۲۵ مانند Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game و Project Bloom است. اما این معامله شامل بازی No Rest for the Wicked، ساخته Moon Studios نخواهد بود. عنوان مذکور هم‌اکنون به صورت دسترسی زودهنگام روی رایانه‌های شخصی در دسترس است.

استراوس زلنیک در این باره می‌گوید:

ما از کمک‌هایی که Private Division در Take-Two انجام داد، سپاسگزاریم و مطمئن هستیم که آن‌ها به موفقیت خود ادامه خواهند داد.

پیش از این در ماه ژوئن سال جاری میلادی شایعاتی پیرامون تعطیل یا فروخته شدن Private Division منتشر شده بود.