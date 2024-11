آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از آخرالزمانی زامبی تا فیلم دونالد ترامپ

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم آخرالزمانی و زامبی Apocalypse Z: The Beginning of the End، فیلم A Different Man و فیلم دونالد ترامپ به نام The Apprentice بپردازیم.

فیلم‎های آخرالزمانی و زامبی محور همیشه از جمله آثار برجسته و درخشان دنیای سینما به شمار می‌روند که طرفداران بسیار زیادی را به خودشان جلب می‌کنند و می‌توانند به آثار بسیار موفقی تبدیل شوند. یکی از جدیدترین فیلم‌های ساخته شده در این ژانر نیز فیلم اسپانیایی‌ای به نام فیلم Apocalypse Z: The Beginning of the End که در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است به معرفی فیلم A Different Man فیلمی با هنرنمایی سباستین استن که سعی دارد تا موضوعی مهم و برجسته را به مخاطبان انتقال بدهد. علاوه بر این، قرار است به معرفی فیلم دیگری از سباستین استن نیز بپردازیم که فیلم The Apprentice نام دارد و حول محور بخشی از زندگی حرفه‌ای دونالد ترامپ است.

فیلم Apocalypse Z: The Beginning of the End

