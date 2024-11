دنیل کریگ در طول سال‌های فعالیت خود توانسته نقش جیمز باند را در سری فیلم James Bond به بهترین شکل ممکن بازی کند؛ کریگ چه نظری راجع به جیمز باند بعدی دارد؟

این دنیل کریگ بود که نقش شخصیت جاسوس معروف سینما را در ۵ عنوان متفاوت از فرنچایز James Bond ایفا کرد. او جنبه‌ای متفاوت از این شخصیت را به طرفداران ارائه داد. آخرین اجرای این بازیگر استثنایی در نقش کاراکتر مذکور مربوط به No Time to Die بود. هنوز هیچ فیلم جیمز باند جدیدی به صورت رسمی معرفی نشده است. البته با بررسی تاریخ فعالیت این فرنچایز، می‌توانیم تقریباً مطمئن باشیم که به زودی فیلم جدیدی از این مجموعه منتشر خواهد شد و No Time to Die پایان داستان نیست.

در مصاحبه جدید با مجله و سایت Variety، در کنار بازیگر همکار خود (درو استارکلی)، اتفاقی بسیار جالب برای کریگ افتاد. مصاحبه‌گر از دنیل پرسید که چه کسی را دوست دارد در نقش جیمز باند مشاهده کرده و مشعل فرنچایز را به او منتقل کند. دنیل کریگ با خنده اینگونه پاسخ داد که:

برای من اصلاً مهم نیست. واقعاً برایم مهم نیست.

منبع: ComingSoon