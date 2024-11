استودیو لوکاس‌فیلم به تازگی اعلام کرده است که سه‌گانه جدیدی از جهان Star Wars ساخته می‌شود.

طبق گزارش ددلاین، لوکاس‌فیلم برای ساخت این سه‌گانه با سایمون کینبرگ قراردادی امضا کرده است تا وظیفه تهیه‌کنندگی و نگارش فیلمنامه فیلم‌های دهم، یازدهم و دوازدهم فرنچایز Star Wars را برعهده بگیرد. در کارنامه سایمون کینبرگ تهیه کنندگی بسیاری از فیلم‌های مجموعه X-Men درکنار آثار تحسین‌شده‌ای مانند The Martian، به کارگردانی ریدلی اسکات، را می‌توان مشاهده کرد. پس از خریداری لوکاس‌فیلم توسط دیزنی، سایمون کینبرگ در پروژه‌هایی مانند Star Wars: The Force Awakens و Rogue One: A Star Wars Story به عنوان مشاور داستان حضور پیدا کرد و نقش مهمی در این آثار داشت.

تاکنون مشخص نشده که داستان این سه‌گانه ارتباطی با دیگر آثار Star Wars مانند The Mandalorian & Grogu و New Jedi Order دارد یا داستان مستقلی را روایت می‌کند. همچنین تعدادی گزارش نیز منتشر شده است که این سه‌گانه داستان افسانه Skywalker و شخصیت ری را ادامه خواهد داد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این سه‌گانه منتشر نشده و طرفداران فرنچایز Star Wars باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: کولایدر