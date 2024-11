تایید حضور صداپیشگان اصلی شخصیت‌های مارکوس فینیکس و دام سانتیاگو در Gears of War: E-Day

حضور John DiMaggio و Carlos Ferro، صداپیشگان شخصیت‌های مارکوس فینیکس (Marcus Fenix) و دام سانتیاگو (Dom Santiago)، در بازی مورد انتظار Gears of War: E-Day تایید شده است. استودیوی کوالیشن (The Coalition) با انتشار پیامی حضور این دو صداپیشه کهنه‌کار را در Gears of War: E-Day تایید کرد. در هجدهمین سالگرد عرضه اولین بازی Gears […]