۱۰ بازی مورد انتظار زامبی محور که نباید از دست بدهید

در بازی های ویدیویی، کشتن زامبی ها چه با سلاح گرم و چه با سلاح سرد همیشه لذت‌بخش بوده است. البته همه چیز فقط کشتن نیست، جمع‌آوری منابع، تلاش و برنامه‌‌ریزی برای بقا و حواشی سر و کله زدن با یک جهان آخرالزمانی، همه و همه مواردی هستند که بازی‌های زامبی محور را جذاب می‌کنند. تلاش برای بقا و مبارزه با این مردگان متحرک برای هر گیمری سرگرم کننده است. ما در این مقاله قصد داریم تا نگاهی به مورد انتظارترین عناوین زامبی‌ محور داشته باشیم. ۱. State of Decay 3

Astropulse Reincarnation, Beneath, Dying Light: The Beast, Echoes of the Living, John Carpenter’s Toxic Commando, Killing Floor 3, Projekt Z Beyond Order, Retrieval

منبع متن: gamefa