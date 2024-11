نقد و بررسی بازی Life is Strange: Double Exposure

استودیوی Dontnod راه خود را از سری Life is Strange جدا کرد و وظیفه ساخت ادامه ماجراهای مکس کالفیلد (Max Caulfield) به تیم Deck Nine سپرده شد. اما آیا این استودیو که تجربه ساخت Life Is Strange: Before the Storm را دارد، توانسته انتظارات مخاطبین نسخه اول را برآورده کند؟ برای پاسخ به این سوال، می‌خواهیم Life is Strange: Double Exposure را از تمامی جهات مورد بررسی قرار دهیم.

بازی Life is Strange: Double Exposure توسط فروشگاه CDKeyShare برای بررسی در اختیار گیمفا قرار گرفت

اگر با شخصیت مکس و نسخه اول Life Is Strange آشنا باشید، می‌دانید که عکاسی و دوربین، رکن اساسی داستان این شخصیت را شکل می‌دهند و انتخاب نام Double Exposure که یکی از تکنیک‌های عکاسی است، هوشمندانه به نظر می‌رسد، زیرا نه تنها این تکنیک در خود بازی کاربرد دارد، بلکه می‌تواند طعنه‌ای به جهان دوگانه بازی باشد.

بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی

Deck Nine, Dontnod, Life is Strange: Before the Storm, Life is Strange: Double Exposure, Square Enix

منبع متن: gamefa