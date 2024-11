مدیر عامل Take-Two: فرنچایزهای محبوب در نهایت محو خواهند شد؛ برای موفقیت به IPهای جدید نیاز داریم

مدیر عامل کمپانی Take Two، استراوس زلنیک، باور دارد که عرضه دنباله‌های متعدد راه موفقیت نیست و این قضیه برای خود Take Two که روی دنباله‌های مورد استقبال قرار گرفته تاکید دارد نیز صدق می‌کند.

زلنیک ضمن تصریح اینکه در نهایت، بسیاری از عناوین محبوب صنعت خواهند «پوسید» (محو خواهند شد)، بر اهمیت ایجاد فرنچایزها و آی‌پی‌های جدید، حتی با ریسک بالا، تأکید کرد.

طی جلسه مالی جدید Take Two، استراوس زلنیک، اذعان کرد که تولید و عرضه دنباله‌ها، همواره آسان‌ترین راه پیش پای سازندگان برای رسیدن به سود بی‌دغدغه بوده است. وی همچنین قبول دارد که Take Two، خود با عرضه GTA، نمی‌تواند از دیگر توسعه دهندگان به‌ خاطر عرضه دنباله‌های متعدد شکایت کند، اما به گفته او، تا ابد اینچنین نخواهد ماند. به‌ نظر می‌رسد که Take Two،‌ برنامه‌های زیادی برای تولید و توسعه‌ آی‌پی‌های جدید دارد.

زلنیک در ادامه توضیح داد:

اگر ما برای ساخت آی‌پی‌های جدید و خلاقانه تلاش نکنیم، به ریسک از بین رفتن هر آنچه که داریم تن می‌دهیم. بدون شک چنین چیزی نتیجه‌ خوبی نخواهد داشت.

حال برخی از گیمرها بر این باورند که این اظهارات شرکت مادر Rockstar Games، بسیار ریاکارانه به نظر می‌رسد. زیرا Take-Two، اخیراً زیر مجموعه عناوین مستقل خود به نام Private Division را به فروش رسانده است.