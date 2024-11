انیمیشن Ice Age 6 در دست ساخت قرار دارد

دیزنی و کمپانی قرن ۲۱ تایید کردند که انیمیشن Ice Age 6 با حضور شخصیت‌های دوست داشتنی‌اش در دست ساخت است.

زمان نسبتا زیادی از زمان پخش آخرین انیمیشن Ice Age گذشته اما به تازگی تایید شد که سری ششم این مجموعه‌ی محبوب با حضور شخصیت‌های اصلی‌اش ساخته خواهد شد و ماجراجویی جدیدی را از آن‌‌ها تماشا خواهیم کرد. ساخت Ice Age 6 با ویدیویی تایید شد که در آن دو صداپیشه‌ی این انیمیشن می‌گویند که سری ششم Ice Age در راه است. این ویدیو را در ادامه تماشا کنید.

ری رومانو، جان لگوئیزامو، کویین لطیفه، دنیس لری و سایمون پگ به عنوان صداپیشگان اصلی در انیمیشن Ice Age 6 حضور خواهند داشت.

آخرین انیمیشن این مجموعه با عنوان Collision Course در سال ۲۰۱۶ اکران شد و حدود ۴۰۸ میلیون دلار فروش کرد. اولین سری از این مجموعه در سال ۲۰۰۲ پخش شد که افراد زیادی با آن خاطره دارند. همچنین در سال ۲۰۲۲ اسپین آفی با عنوان The Ice Age Adventures of Buck Wild منتشر شد که نقد‌های بدی را دریافت کرد.

دیزنی اطلاعاتی در رابطه با تاریخ اکران Ice Age 6 منتشر نکرده است و باید منتظر اخبار بیشتری باشیم.

منبع: Variety