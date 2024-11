این هفته گیم‌پلی مفصلی از Indiana Jones and the Great Circle منتشر خواهد شد

به‌زودی گیمپلی مفصلی از بازی Indiana Jones and the Great Circle منتشر خواهد شد. بتسدا (Bethesda) اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان)، یک نمایش عمیق از گیمپلی این بازی اکشن ماجراجویی منتشر خواهد شد. این استودیو در پیامی کوتاه و واضح نوشت: چشمانتان را برای بررسی عمیق گیمپلی Indiana Jones and the […]