طبق یک شایعه جدید، عنوان Dragon Age: The Veilguard، بسیار کمتر از Star Wars Outlaws فروخته است.

یوتیوبر مشهوری با نام Endymion اعلام کرد که با استناد به برخی منابع قابل اعتماد خود، باور دارد Dragon Age: The Veilguard تاکنون تنها ۵۰۰ هزار نسخه فروش داشته که چیزی حدود نیمی از فروش Star Wars Outlaws در بازه‌ای مشابه به شمار می‌رود. وی در این باره این چنین توضیح می‌دهد:

به گفته یکی از منابع نزدیک به BioWare، پیش‌فروش Dragon Age: The Veilguard بسیار کمتر از آن بود که گمان می‌کردیم. قبلاً در یکی از ویدیوهایم گفته بودم که آمار تقریبی پیش‌فروش این عنوان، چیزی حدود ۱۱۵ هزار نسخه بود، اما اطلاعات جدیدی که به دست من رسیده، حکایت از پیش‌فروش ۷۰ الی ۷۵ هزار نسخه‌ای دارد. بنابراین، اوضاع برای EA چندان خوب به نظر نمی‌رسد.

این یوتیوبر در ادامه، آمار تقریبی فروش کلی این عنوان را که از منابع خود شنیده است، به اشتراک گذاشت:

سپس Endymon با اشاره به این آمار ضعیف، ادامه داد:

به گفته منابعی که با آنها در ارتباط هستم، مدیران رده‌بالای BioWare باور داشتند که این عنوان در اوایل عرضه به حداقل ۱۰۰ هزار بازیکن همزمان دست می‌یابد که البته این اتفاق هرگز رخ نداد. در واقع، Dragon Age: The Veilguard در شلوغ‌ترین ساعات خود، تنها توانست به حداکثر ۸۹ هزار بازیکن همزمان برسد. همچنین، در مورد سرویس اشتراکی EA که بازیکنان می‌توانند با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه برخی عناوین را در زمان لانچ تجربه کنند نیز چندان اوضاع جالب نیست. Dragon Age: The Veilguard تنها توانسته ۲۰۰ هزار مشترک را برای اشتراک Origin جذب کند که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های BioWare و EA محسوب می‌شود. طبق اطلاعات من، The Veilguard برای موفقیت تجاری نیاز داشت که ۳ الی ۴ میلیون نسخه به فروش برساند و خب… گمان نمی‌کنم که چنین چیزی حتی ممکن باشد، خصوصاً وقتی تنها در چند روز گذشته، بیش از ۳۰ هزار مرجوعی برای این عنوان ثبت شده است.