ویدیو و تصاویری از زندایا و رابرت پتینسون در پشت صحنه فیلم The Drama منتشر شد

به تازگی ویدیو و تصاویری از پشت صحنه فیلم The Drama، محصول کمپانی A24، منتشر شده است. فیلم The Drama حول محور رابطه عاشقانه زوجی جریان دارد که درست یک روز قبل از برگذاری مراسم عروسی، اتفاق غیر منتظره و عجیبی برای آنها می‌افتد. حالا به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلمبرداری فیلم The Drama منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آنها را مشاهده کنید. علاوه‌بر تصاویر، ویدیو منتشر شده از پشت صحنه The Drama را نیز می‌توانید تماشا کنید. دانلود ویدیو کارگردانی فیلم The Drama در دستان کریستوفر بورگلی بوده که سابقه کارگردانی آثاری مانند Dream Scenario و Sick of Myself را در کارنامه خود دارد. تاکنون تنها حضور زندایا و رابرت پتینسون در این اثر تایید شده است اما احتمال حضور بازیگران مطرح دیگری نیز در این فیلم وجود دارد. در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم The Drama منتشر نشده و طرفداران این اثر باید مدت زمان بیشتری صبر کنند. منبع: اسکرین‌رنت

