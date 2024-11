این سومین باری است که طی مراسم Grammy، آهنگسازان موسیقی متن بازی‌های ویدئویی و سایر رسانه‌های تعاملی نامزد دریافت جوایز می‌شوند.

پنج بازی امسال به شرح زیر هستند:

Avatar: Frontiers of Pandora – آهنگساز: پینار توپراک

God of War Ragnarök: Valhalla – آهنگساز: بر مک‌‌کری

Marvel’s Spider-Man 2 – آهنگساز: جان پائسانو

Star Wars Outlaws – آهنگساز: ویلبرت روگت

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord – آهنگساز: وینیفرد فیلیپس

این سومین باری است که بر مک‌‌کری (Bear McCreary) از زمان اعطای جوایز به موسیقی متن بازی‌ها در Grammy نامزد دریافت جایزه شده است. او پیش از این برای موسیقی متن Call of Duty: Vanguard و نسخه پایه God of War Ragnarök نامزد شده بود.

به گفته Recording Academy، این جایزه “به آلبوم‌های موسیقی که به طور خاص برای یک بازی ویدئویی معاصر یا سایر رسانه‌های تعاملی تنظیم و در بازه زمانی واجد شرایط عرضه شدند” اعطا می‌شود.

اولین برنده این جایزه، استفانی اکونومو (Stephanie Economou) آهنگساز بسته‌الحاقی Dawn of Ragnarök بازی Assassin’s Creed Valhalla بود که در بین رقبایی چون Aliens: Fireteam Elite ،Call of Duty: Vanguard ،Marvel’s Guardians of the Galaxy و Old World پیروز شد.

در سال ۲۰۲۴، این جایزه به استیون بارتون و گوردی هاب، آهنگسازان Star Wars Jedi: Survivor، تعلق گرفت. دیگر رقبای این بازی Call of Duty: Modern Warfare II ،God of War Ragnarök ،Hogwarts Legacy و Gods: The Roleplaying Musical بودند.