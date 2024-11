طرفداران معتقد هستند که شرکت راکستار گیمز (Rockstar Games) به‌زودی تریلر دوم GTA 6 را منتشر خواهد کرد و برای این موضوع دلیل خوبی دارند.

تریلر رونمایی GTA 6 در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد. برخی از طرفداران انتظار دارند که دومین تریلر این بازی نیز در دسامبر سال جاری نمایش داده شود. هرچند به نظر نمی‌رسد که این اتفاق رخ دهد.

راکستار گیمز و 2K از شرکت‌های زیرمجموعه کمپانی Take-Two Interactive محسوب می‌شوند. استودیوهایی همچون Hangar 13 تحت حمایت 2K در حال حاضر روی ساخت بازی Mafia: The Old Country کار می‌کند. این بازی یک عنوان بزرگ از Take-Two Interactive است و در دسامبر امسال دومین تریلر آن منتشر خواهد شد. بنابراین گفته می‌شود که Take-Two نمی‌خواهد تریلر بعدی GTA 6 را نزدیک به زمان انتشار دومین تریلر Mafia: The Old Country نمایش دهد. از سوی دیگر، این کمپانی اخیراً در گزارش مالی جدید خود اشاره کرد که قصد ندارد GTA 6 را نزدیک به زمان عرضه Borderlands 4، بازی دیگر بزرگ خود، منتشر کند.

طرفداران گمانه‌زنی کرده‌اند که اگر در سال جاری تریلر جدید GTA 6 منتشر شود، به احتمال زیاد در ماه نوامبر نمایش خواهد شد. این موضوع احتمال دارد به اعلامیه احتمالی جدید راکستار مربوط شود که ممکن است به طور خاص به تاریخ ۲۲ نوامبر برای نمایش دومین تریلر بازی اشاره کند.

GTA 6 قرار است در پاییز سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس منتشر شود.