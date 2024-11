فهرست تروفی‌های Death Note: Killer Within

فهرست تروفی‌‌های بازی Death Note: Killer Within منتشر شد. این عنوان شامل ۱۸ تروفی برونز، ۷ تروفی نقره‌ای و ۶ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: DEATH NOTEAcquired all trophies Was that adequate?Receive an item by raising your Customization Track level Justice will prevailWin 80 times as part of Team L […]