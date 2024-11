حضور پدرو پاسکال در فیلم The Mandalorian and Grogu تایید شد

پدرو پاسکال باری دیگر در نقش شخصیت Din Djarin/دین جارین در فیلم The Mandalorian and Grogu ایفای نقش خواهد کرد؛ طرفداران بی‌صبرانه منتظر این عنوان سینمایی هستند.

با تایید شدن دیتیل مذکور خیال بسیاری از طرفداران درباره حضور این بازیگر دوست داشتنی راحت شد. اسکال فردی است که از لحظه آغاز سریال The Mandalorian جهان Star Wars، مسئولیت ایفای نقش دین جارین را به عهده داشت. حالا این بازیگر پس از حضور در سریال‌های the Mandalorian و The Last of Us شبکه HBO (وی در این سریال نقش جول میلر را ایفا کرده بود) به سطح جدیدی از شهرت دست یافته است. با در نظر گرفتن برنامه کاری شلوغ او به خاطر آغاز فیلمبرداری Fantastic Four First Steps، بسیاری از طرفداران نگران بودند که این بازیگر نتواند جایگاه خود را در جهان Star Wars حفظ کند. پاسکال نقش رید ریچاردز را در عنوان مذکور مارولی ایفا خواهد کرد.

خوشبختانه نیازی به نگرانی نیست. شرکت Lucasfilm در مراسم D23 کشور برزیل تایید کرد که پدرو پاسکال صد در صد باری دیگر در قامت دین جارین و در عنوان The Mandalorian and Grogu ایفای نقش خواهد کرد. البته خبر بسیار جالب و غیرمنتظره دیگری نیز درباره قرار گرفتن نام سیگورنی ویور در لیست بازیگران فیلم بعدی Star Wars منتشر شد. ویور نقش شخصیتی نامعلوم را در این پروژه بازی می‌کند. با وجود اینکه شنیدن خبر بازگشت پاسکال به نقش افسانه‌ای خود غیر منتظره نیست، کسانی که در این باره و درگیری‌های فیلمبرداری نگران بودند مطمئن شدند که اتفاق بدی نخواهد افتاد.

منبع: Screenrant