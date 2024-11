سرویس آنلاین مکس به تازگی تریلری برای سریال‌های آینده خودش از The Last of Us تا Peacemaker منتشر کرده است.

سرویس آنلاین مکس یکی از سرویس‌های آنلاین بسیار موفق به شمار می‌رود که تا به امروز توانسته فیلم‌ها و سریال‌های بسیار جذاب و قابل توجهی را برای مخاطبان و بینندگانش به نمایش در بیاورد و حالا نیز تریلری را برای سریال‌های آینده خودش در اواخر سال ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر کرده است.

تریلر تازه منتشر شده برای آثار آینده سرویس آنلاین مکس که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید، آثار مختلفی از شبکه HBO و همچنین آثار اورجینال خود سرویس آنلاین مکس را به نمایش در می‌آورد؛ این سرویس آنلاین که متعلق به کمپانی برادران وارنر دیسکاوری است، مستندها، کمدی‌ها و درام‌های متعدد، جدید و آشنایی را معرفی می‌کند.

در این تریلر منتشر شده برای آثار آینده سرویس آنلاین مکس صحنه‌هایی از سریال‌های مختلف به نمایش گذاشته شده که در ادامه لیست این سریال‌ها به همراه تاریخ پخش آن‌ها آورده شده است.

فصل سوم مستند سریالی ۱۰۰ Foot Wave – پخش در سال ۲۰۲۵

سریال A Knight of the Seven Kingdoms – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل سوم سریال And Just Like That – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل دوم سریال کمدی Bookie – پخش در دسامبر ۲۰۲۴

مستند ورزشی Celtics City – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل دوم سریال Conan O’Brien Must Go – پخش در سال ۲۰۲۵

انیمیشن سریالی Creature Commandos – شروع پخش از ۵ دسامبر ۲۰۲۴

سریال Dune: Prophecy – شروع پخش از ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴

سریال Duster – پخش در سال ۲۰۲۵

مینی سریال Get Millie Black – پخش در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴

فصل چهارم سریال کمدی Hacks – پخش در سال ۲۰۲۵

مستند ورزشی Hard Knocks in Season with the AFC North – پخش در ۳ دسامبر ۲۰۲۴

سریال It: Welcome to Derry – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل دوم سریال Peacemaker – پخش در سال ۲۰۲۵

مستند Pee-Wee, As Himself – پخش در سال ۲۰۲۵

مینی سریال Task – پخش در سال ۲۰۲۵

سریال کمدی The Chair Company – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل سوم سریال The Gilded Age – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل دوم سریال The Last of Us – پخش در سال ۲۰۲۵

سریال درام The Pitt – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل دوم سریال The Rehearsal – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل چهارم سریال The Righteous Gemstones – پخش در سال ۲۰۲۵

فصل سوم سریال The White Lotus – پخش در سال ۲۰۲۵

