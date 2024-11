مدتی است که خبر جدیدی از South of Midnight منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که ایکس باکس و Compulsion Games در حال آماده‌سازی پیش‌نمایش‌هایی از این بازی برای رسانه‌ها هستند.

احیراً یکی از خبرنگاران درباره تجربه پیش‌نمایش بازی در Xbox Game Studios مطلبی منتشر و اعلام کرده که به‌زودی اطلاعات بیشتری از این بازی منتشر خواهد شد. همچنین انتظار داریم که در روزهای آینده چندین رسانه و اینفلوئنسر دیگر نیز نظرات خود را در مورد این بازی به اشتراک بگذارند.

در حال حاضر، عرضه بازی South of Midnight از سوی سازندگان We Happy Few برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده، اما هیچ تاریخ دقیقی برای آن اعلام نکردند. با این حال، تابستان امسال یک نمایش بزرگ از گیمپلی بازی داشتیم و با توجه به اینکه پیش‌نمایش‌های مطبوعاتی نیز در راه هستند، این عنوان ایکس باکس ممکن است زودتر از آنچه که فکر می‌کردیم آماده عرضه شود.