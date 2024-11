لیست بازی‌های ارتقا یافته برای پلی‌استیشن ۵ پرو منتشر شد؛ بیش از ۵۰ بازی جذاب

جدیدترین کنسول سونی بالاخره عرضه شده و بسیاری از طرفدارانی که آن را تهیه‌ کرده‌اند احتمالا به دنبال تجربه‌ی بازی‌های مورد علاقه‌ی خود با گرافیک و عملکرد بهتر هستند. این وسط سونی نیز لیستی از بازی‌هایی که بهبودهایی مختص این کنسول دریافت می‌کنند را منتشر کرده که البته کامل نیست زیرا برخی از بازی‌ها مانند Lords of the Fallen و Empire of the Ants در آن حضور ندارند. همچنین شایان ذکر است که Arma Reforger با وجود اینکه هنوز برای پلی‌استیشن عرضه نشده در لیست وجود دارد. البته سازندگان انتشار آن در آینده روی این کنسول را تایید کرده‌اند.

در زیر لیست بازی‌های اعلام شده آمده است.

Alan Wake II

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate III

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma II

Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

THE FINALS

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

منبع: Gematsu

بخوانید: بزرگترین مشکل پلی‌استیشن ۵ پرو قیمت نیست، بلکه پلی‌استیشن ۶ است

نوشته لیست بازی‌های ارتقا یافته برای پلی‌استیشن ۵ پرو منتشر شد؛ بیش از ۵۰ بازی جذاب اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala