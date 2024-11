نتفلیکس تقریبا تمامی فیلم‌های تعاملی خود را در ماه آینده از دسترس خارج می‌کند

این سرویس استریم در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را در زمینه‌ی آثار تعاملی آغاز کرد و در برهه‌ای هر چند ماه یک بار یک اثر تعاملی جدیدی را منتشر می‌کرد، اما اکنون بیش از یک سال از آخرین اثر منتشر شده در سال ۲۰۲۳ می‌گذرد. این جای تاسف دارد زیرا جدیدترین اثر یعنی Choose Love، بالاخره پتانسیل شبیه‌ساز دوستیابی در قالب یک فیلم تعاملی را ارائه کرد.

پادکست بازی: بندراسنچ و نگاهی به تاریخچه‌ی بازی‌های فیلمی

از دیگر آثار باکیفیت می‌توان به Barbie: Epic Road Trip که به طرز شگفت‌آوری خوب است، You vs. Wild: Out Cold که یکی از بهترین‌ آثار تعاملی با محوریت بیر گریلز (Bear Grylls) و Escape the Undertaker که لحظاتی سرگرم‌کننده را فراهم می‌کرد، اشاره کرد که از دسامبر از این پلتفرم حذف خواهند شد. بنابراین، اگر می‌خواهید به باربی کمک کنید تا به رویا‌هایش برسد یا اگر می‌خواهید یک بیر گریلز فراموش‌ شده را از حیات وحش نجات دهید، باید زودتر این آثار را تجربه کنید.

تنها چهار عنوانی که باقی خواهند ماند عبارتند از Black Mirror: Bandersnatch ،Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend ،Ranveer vs. Wild with Bear Grylls و سریال You vs. Wild که همگی جذاب هستند و می‌توانند شما را به خوبی سرگرم کنند.

البته این بدان معنا نیست که نتفلیکس به طور کامل آثار تعاملی مرتبط با مجموعه‌های موجود خود را کنار می‌گذارد. نتفلیکس یک برنامه‌ی رسمی با محوریت رمان‌های بصری به نام Netflix Stories دارد که منحصرا بر اساس سریال‌های آن‌ها ساخته شده است. همچنین بازی‌هایی برای Outer Banks ،Emily in Paris ،Love is Blind ،Perfect Match ،Selling Sunset و غیره وجود دارد که تجربه‌ی آن برای طرفداران این آثار خالی از لطف نیست. در نهایت این خبر در حالی منتشر شده که نتفلیکس بزرگترین استودیوی بازی‌سازی خود را نیز تعطیل کرده است و به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد از حالا سنجیده‌تر در حوزه‌ی آثار تعاملی تلاش کند.

نتفلیکس بزرگترین استودیوی بازی‌سازی خود را تعطیل کرد

