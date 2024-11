میسی ویلیامز (بازیگر شخصیت آریا استارک در مجموعه GOT)، به احتمال زیاد، برای پروژه‌ای جدید با سازندگان سریال Game of Thrones همکاری مجددی خواهد داشت.

در نظر داشته باشید که این خبر حاوی اسپویل پایان مجموعه Game of Thrones است. ویلیامز تقریباً یک دهه در قامت کاراکتر آریا استارک GoT ایفای نقش کرد. سریال مذکور در نقطه اوج خود توانست به مرکز توجه ۱۴ میلیون بیننده تبدیل شود. در پایان این مجموعه، ما آریا استارک را در حال سفر به غرب Westeros مشاهده کردیم. البته این رویداد پایان جهان جورج آر آر مارتین نبود. در حال حاضر سریال‌های متعددی در دست ساخت قرار دارند. در این لیست اسپین آف‌هایی بر اساس Knight of the Seven Kingdoms، Aegon’s Conquest و فصل سوم House of Dragon قرار می‌گیرند. ظاهراً ویلیامز نیز به پروژه بعدی ملحق شده است.

نویسنده سری، جورج آر آر مارتین، در سایت خصوصی Not a Blog خود به همکاری مجدد با ویلیامز اشاره کرد. وی در مورد سفر به لندن در ماه آگوست، دیدار مجدد و صرف غذا با او نوشته است. او اشاره‌ای به بحث‌های خود نکرد اما به این موضوع اشاره کرد که پتانسیل ساخت پروژه‌ای به شدت سرگرم‌کننده با همکاری این بازیگر وجود دارد. جورج اینگونه نوشت که:

ما باری دیگر برای صرف پیتزا و پاستا با میسی ویلیامز دیدار کردیم. در مورد موضوع… نه، بهتر است به آن اشاره‌ای نشود و خرابش نکنم. اما می‌تواند خیلی سرگرم‌کننده باشد.

