۱۴ دقیقه از گیم‌پلی Indiana Jones and the Great Circle را مشاهده کنید

استودیوی MachineGames در قالب یک ویدیوی Deep Dive (بررسی عمیق) گیم‌پلی مفصلی از بازی مورد انتظار Indiana Jones and the Great Circle به اشتراک گذاشت. در ادامه ویدیوی منتشر شده را مشاهده می‌کنید: بازی Indiana Jones and the Great Circle در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۹ آذر ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های […]