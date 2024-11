با به اتمام رسیدن سریال تحسین شده The Penguin، این سوال برای طرفداران ایجاد شده که کالین فرل در The Batman Part II و دیگر آثار این دنیا چه نقشی ایفا خواهد کرد.

درحالی که هنوز چراغ سبزی برای ساخت فصل دوم سریال The Penguin نشان داده نشده، مت ریوز تایید کرده است که شخصیت آز را در فیلم مورد انتظار The Batman Part II خواهیم دید. حالا کالین فارل، درحالی که تایید کرد فیلمنامه قسمت دوم را تاکنون ندیده است، در مصاحبه با The Hollywood Reporter گفت:

من قراردادم را برای حضور در سه فیلم The Batman امضا کردم اما از حضور در قسمت دوم مطمئن نبودم. مت ریوز نویسنده‌ای درخشان و فیلم‌ساز فوق‌العاده‌ای است، من بیشتر از اتفاقات و مشکلاتی که بر سر راه آز قرار می‌گیرند، منتظر شنیدن صدای او هستم. در انتهای سریال The Penguin، آز به شخصیت کاملا متفاوتی تبدیل شد و سکانس آخر نیز درجه جنون او را به مرحله آخر رساند. به من گفته شده است که حدود پنج یا شش سکانس در The Batman 2 خواهم داشت، درواقع امید و انتظار خاصی ندارم و منتظر می‌مانم تا ببینم چه پیش می‌آید. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم اگر حرفه بازیگری مدت زمان مشخصی داشت، تصمیم‌گیری‌های زیادی برعهده بازیگران قرار می‌گرفت. منظور من این نیست که برای بهترین تصمیم بحث یا دعوا نمی‌کنم، معتقدم شخصیت آز را بهتر از هر فرد دیگری می‌شناسم.

طبق گفته‌های کالین فارل می‌توان نتیجه گرفت فیلمنامه The Batman 2 تا اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی یا اوایل سال ۲۰۲۵، دراختیار بازیگران قسمت دوم قرار نگیرد. با در نظر گرفتن پایان سریال The Penguin، تقابل او با شخصیت بتمن می‌تواند لحظات هیجان‌انگیزی را برای دوست‌‌داران شوالیه تاریکی رقم بزند.

فیلم The Batman 2 برای اکران در تاریخ ۲ اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۰ مهر ۱۴۰۵) برنامه‌‌ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت