انیمیشن تحسین شده The Wild Robot، با فروشی فوق العاده به لیست پرفروش‌ترین انیمیشن‌های تاریخ وارد شده است.

انیمیشن The Wild Robot با فروش ۶.۶ میلیون دلاری در هفته گذشته، پشت سر فیلم‌های Heretic، The Best Christmas Pageant Ever و البته Venom: The Last Dance در جایگاه چهارم باکس آفیس قرار گرفت. با فروش قدرتمند هفته گذشته، انیمیشن The Wild Robot فروش داخلی ۱۳۰ میلیون دلاری را در باکس آفیس تجربه کرده است که آن را به یکی از ۱۰۰ انیمیشن پرفروش تاریخ تبدیل می‌کند. همچنین The Wild Robot، به صورت بین‌ المللی ۱۶۱ میلیون دلار فروش داشته است تا مجموع باکس آفیس جهانی خود را به ۲۹۲ میلیون دلار برساند. همچنین The Wild Robot در حال حاضر جزو ۱۵ فیلم پرفروش سال ۲۰۲۴ میلادی قرار گرفته است و تنها سه میلیون دلار با تبدیل شدن به هفتاد و پنجمین فیلم پرفروش کمپانی Universal فاصله دارد.

کارگردانی انیمیشن The Wild Robot در دستان کریس سندرز بوده که کارگردانی آثار تحسین‌شده‌ای مانند The Croods، Lilo & Stitch و How to Train Your Dragon را در کارنامه خود دارد. از صداپیشگان این انیمیشن نیز می‌توان به پدرو پاسکال، مارک همیل، لوپیتا نیونگو و بیل نای اشاره کرد.

