مارک راینلس برای ایفای نقش دامبلدور در سریال Harry Potter مد نظر است

سازندگان سریال Harry Potter به دنبال آن هستند تا مارک راینلس را برای ایفای نقش دامبلدور به خدمت بگیرند.

شبکه اچ‌بی‌او به دنبال ساخت سریالی بر اساس مجموعه کتاب‌های «هری پاتر» است و با پیشرفت روند توسعه این سریال، سازندگان آن به دنبال به خدمت گرفتن بازیگران هستند. در همین راستا، آشکار شده که مارک رایلنس در صدر فهرست بازیگران برای نقش دامبلدور قرار دارد.

مارک راینلس که سابقه نقش‌آفرینی در Wolf Hall: The Mirror and The Light در سال ۲۰۲۴ میلادی را در کارنامه خودش دارد، طبق منابعی آشنا با دنیای هری پاتر، برای ایفای نقش شخصیت دامبلدور در این سریال در حال توسعه مد نظر است ولی هنوز هیچ چیزی قطعی نشده است.

بر طبق ادعای منابع، هنوز کمپانی برادران وارنر و سازندگان سریال وارد مذاکره با این بازیگر نشدند اما استودیو از طریق واسطه‌ها میزان علاقه و در دسترس بودن این بازیگر را سنجیده است. نماینده شبکه HBO در پاسخ به سوال در رابطه با حضور مارک راینلس در این سریال بیان کرده که آن‌ها خوشحال هستند که این سریال بزرگ توانسته بازار شایعات را داغ کند ولی آن‌ها فقط زمانی که همه چیز قطعی باشد، این گمانه‌زنی‌ها را تأیید خواهند کرد.

در حالی شبکه اچ‌بی‌او به دنبال بازیگران سرشناس و بااستعداد برای نقش‌های مختلف سریال «هری پاتر» است، سازندگان قصد دارند تا از بازیگران جدید و جوان بین ۹ تا ۱۱ سال برای نقش‌های هرماینی، هری و ران استفاده کنند و برای همین نیز یک فراخوان بازیگری صادر کردند.

منبع: variety