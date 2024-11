همکاری پلی استیشن و Call of Duty پس از ۹ سال پایان یافت

همکاری طولانی‌مدت بین پلی استیشن و سری بازی‌های Call of Duty سرانجام به پایان رسید. Call of Duty یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های هر سال است و تا به امروز میلیاردها دلار درآمد به همراه داشته. با در نظر گرفتن این محبوبیت فوق‌العاده در میان گیمرها، بسیاری از شرکت‌ها خواهان همکاری با این فرنچایز هستند. اما […]

همکاری طولانی‌مدت بین پلی استیشن و سری بازی‌های Call of Duty سرانجام به پایان رسید. Call of Duty یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های هر سال است و تا به امروز میلیاردها دلار درآمد به همراه داشته. با در نظر گرفتن این محبوبیت فوق‌العاده در میان گیمرها، بسیاری از شرکت‌ها خواهان همکاری با این فرنچایز هستند. اما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین همکاری، میان Call of Duty و پلتفرمی بوده که اکتیویژن (Activision) تصمیم می‌گرفت با آن قرارداد بازاریابی امضا کند. سال‌ها قبل از خرید این شرکت توسط مایکروسافت، ایکس باکس رابطه طولانی‌ای با Call of Duty داشت. از قرارداد انحصاری Call of Duty 2 برای ایکس باکس ۳۶۰ تا بازاریابی پرسودی که برای Call of Duty 4: Modern Warfare روی ایکس باکس داشتند. این قرارداد به کاربران ایکس باکس اجازه دسترسی به محتوای اضافه بازی (DLC) را یک ماه زودتر از سایر پلتفرم‌ها می‌داد و همچنین ایکس باکس اولین پلتفرم برای نمایش گیمپلی بازی‌های جدید Call of Duty انتخاب می‌شد. اما این همکاری به صورت ناگهانی در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید. PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Activision, Call of Duty, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III, Microsoft, Sony

منبع متن: gamefa