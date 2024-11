فروش نینتندو سوییچ از ۱۴۶ میلیون دستگاه عبور کرد

همچنین گفته شده در مجموع ۲.۶۲ میلیون سخت‌افزار سوییچ و ۳۹.۶۴ میلیون نرم‌افزار در طول سه ماه منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ فروخته شده است. با توجه به این آمار، این احتمال می‌رود که این کنسول در آینده بتواند از رکورد پرفروش‌ترین کنسول تاریخ یعنی پلی‌استیشن ۲ با ۱۵۵ میلیون نسخه عبور کند. نینتندو همچنین اعداد فروش بازی‌های انحصاری خود را به اشتراک گذاشته است.

۱۰ بازی انحصاری پرفروش

بازی میزان فروش به میلیون Mario Kart 8 Deluxe ۶۴.۲۷ Animal Crossing: New Horizons ۴۶.۴۵ Super Smash Bros. Ultimate ۳۵.۱۴ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۳۲.۲۹ Super Mario Odyssey ۲۸.۵۰ Pokemon Sword / Pokemon Shield ۲۶.۴۴ Pokemon Scarlet / Pokemon Violet ۲۵.۶۹ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۲۱.۰۴ Super Mario Party ۲۰.۹۸ New Super Mario Bros. U Deluxe ۱۷.۷۷

این وسط آمار فروش برخی بازی‌های نسبتا جدید نیز اعلام شده که شامل Nintendo Switch Sports با ۱۴.۳۷ میلیون نسخه، The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom با ۲.۵۸ میلیون نسخه، Paper Mario: The Thousand-Year Door با ۱.۹۴ میلیون نسخه و Luigi’s Mansion 2 HD با ۱.۵۷ میلیون نسخه فروش می‌شود.

بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom جدیدترین انحصاری این شرکت است که در آن بازیکنان شاهزاده زلدا را در سرزمینی کنترل خواهند کرد که توسط ریفت‌های مرموزی از هم پاشیده شده است. این بازی که در اواخر سپتامبر برای نینتندو سوییچ عرضه شد، توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد و طرفداران این سری را جذب خود کند.

نینتندو در گزارش اخیر خود همچنین اعلام کرده که کنسول نینتندو سوییچ نسل بعد طبق برنامه‌ قبلی تا مارس ۲۰۲۵ عرضه می‌شود و تاخیری در این مورد حداقل در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین اگر تاکنون قصد خرید سوییچ را داشته‌اید اما اقدامی برای آن نکرده‌اید، بهتر است که منتظر جانشین آن باشید.

