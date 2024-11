فیل اسپنسر: هیچ خط قرمزی برای انتشار عناوین ایکس باکس روی پلی‌ استیشن وجود ندارد

فیل اسپنسر، رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت، می‌گوید که هیچ خط قرمزی وجود ندارد که مانع عرضه برخی از عناوین ایکس باکس روی پلی‌ استیشن شود، اما هنوز برای تصمیم‌گیری در مورد فرنچایزهایی مانند Halo زود است.

فیل اسپنسر در مصاحبه با بلومبرگ گفت که وقتی صحبت از عناوین چند پلتفرمی به میان می‌آید، «توپ در جهت درست حرکت می‌کند». به دنبال این ایده که کاربران حق انتخاب بیشتری داشته باشند، سازندگان نیز گزینه‌های متفاوتی را پیش روی خودشان می‌بینند.

اسپنسر برای ارائه جزئیات بیشتر تحت فشار قرار گرفت. وی توضیح داد که از نتیجه عرضه بازی‌های ایکس باکس روی پلی‌ استیشن و نینتندو سوییچ راضی است. در اوایل سال جاری، شاهد عرضه عناوین Sea of ​​Thieves، Pentiment، Grounded و Hi-Fi Rush برای دیگر پلتفرم‌ها بودیم در حالی که آثاری مانند Indiana Jones and the Great Circle چند ماه پس از انتشار برای ایکس باکس سری ایکس/اس و PC، روی پلی استیشن ۵ عرضه خواهند شد. از سوی دیگر، Call of Duty: Black Ops 6 که در حال حاضر یکی از فرنچایزهای تحت مالکیت مایکروسافت است، روز عرضه به صورت چندپلتفرمی در دسترس قرار گرفت. رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت در مورد چندپلتفرمی شدن عناوین ایکس باکس گفت:

من هیچ نباید یا خط قرمزی در مورد فرنچایزهای خود نمی‌بینم.

اما با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد که مایکروسافت در مورد عرضه فرنچایزهای کلیدی خود مانند Halo برای دیگر پلتفرم‌ها مردد است.

اما طبق گزارش بلومبرگ، وی در طول مصاحبه یادآور شده که برای تصمیم‌گیری در مورد عناوینی مانند Halo خیلی زود است.

ما چیز زیادی در مورد پروژه بعدی Halo نمی‌دانیم بجز اینکه حدود ۲.۵ سال است به نوعی مراحل ساخت را با بهره‌گیری از Unreal Engine 5 طی می‌کند و استودیوی توسعه‌دهنده آن از Industries 343 به Halo Studios تغییر نام داده است.