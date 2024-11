بهترین بازی های پلتفرمر پلی‌استیشن ۲؛ از اوکامی تا اسپایرو

۲۰. Psychonauts

تهیه‌کننده: Majesco Entertainment / سازنده: Double Fine Productions

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی Psychonauts بازیکنان را به دنیایی علمی تخیلی می‌برد که حد و مرزی ندارد. همه چیز از دنیایی تخیلی بازی گرفته تا سبک هنری با زیبایی زیادی همراه است و طرفداران سبک پلتفرمر قطعا چیزی برای دوست داشتن در این بازی پیدا خواهند کرد. بازیکنان در این بازی در نقش رزپوتین آکواتو (Razputin Aquato) ملقب به «رز» (Raz)، پسر جوانی با توانایی‌های ذهنی بازی می‌کنند. رز پس از پیوستن به یک سازمان مخفی جاسوسان مربوط به قابلیت‌های روانی، مجموعه‌ای از ماموریت‌ها را آغاز می‌کند که شامل رفتن در ذهن افراد مختلف است. هر ذهن دنیایی منحصربه‌فرد و عجیب دارد که پر از موجودات عجیب و غریب، مناظر سورئال و راز‌های پنهان است. این بازی به دلیل طراحی خاص مراحل خود مشهور است. از ذهن پر هرج و مرج یک کودک آشفته گرفته تا ذهن آرام یک زن در حال مرگ، هر مرحله گواهی بر بینش هنری بازی است. طنز بازی که اغلب تاریک است، عمق بیشتری را به این تجربه اضافه می‌کند. با وجود انتشار در بیش از یک دهه پیش، این اثر همچنان با گیم‌پلی خلاقانه، شخصیت‌های به یاد ماندنی و داستان تفکر برانگیز، بازیکنان را مجذوب خود می‌کند. تاثیر بازی را می‌توان در بازی‌های بی‌شماری که پس از آن عرضه شده‌اند مشاهده کرد و به همین خاطر این اثر همچنان یک بازی کلاسیک دوست داشتنی در بین طرفداران این سبک باقی مانده است.

۱۹. Legend of Kay

تهیه‌کننده: JoWooD Productions / سازنده: Neon Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی The Legend of Kay یکی از بهترین پلتفرمر‌های سه‌بعدی است که بسیاری در زمان انتشارش اطلاعی از آن نداشتند و در حالی که بازی یک بازسازی روی کنسول‌های مدرن و رایانه‌های شخصی دریافت کرد، متأسفانه هنوز در میان سایر بازی‌های پلتفرمر ناشناخته باقی مانده است. این بازی شما را در نقش یک گربه‌ی جنگجوی شجاع معروف به کی قرار می‌دهد. کی از ظلم خسته شده و دهکده‌ی خود را ترک می‌کند تا جلوی موش‌ها و گوریل‌های دیکتاتور را بگیرد که از قدرت خود برای سوء استفاده از زندگی هر بی‌گناهی استفاده می‌کنند. در این بازی شما با گونه‌های مختلفی از حیوانات مانند پاندا‌ها، گربه‌ها، قورباغه‌ها، گرگ‌ها و غیره ملاقات می‌کنید. در حالی که انتشار اولیه‌ی این بازی با استقبال خوبی روبرو شد اما نسخه‌ی بازسازی شده که با نام Legend of Kay Anniversary شناخته می‌شود، بازی را اندکی بهبود می‌دهد. این نسخه با جلوه‌های بصری بهبود یافته، مکانیک‌های پیشرفته‌ی گیم‌پلی و محتوای اضافی، تجربه‌ای جذاب را هم برای تازه‌واردان و هم برای طرفداران قدیمی ارائه می‌دهد.

۱۸. I-Ninja

تهیه‌کننده: Namco Hometek / سازنده: Argonaut Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی I-Ninja یکی از آخرین آثار استودیوی Argonaut Games بود قبل از اینکه در سال ۲۰۰۴ تعطیل شود، بود. این بازی شما را در نقش یک نینجای کوچک خشمگین قرار می‌دهد که به طور تصادفی سنگ خشم را لمس کرده است و این باعث شده تا جان استادش را بگیرد. با احساس گناه نسبت به آنچه مرتکب شده است، استاد او به عنوان یک روح از دنیای مردگان برمی‌خیزد تا به او اطلاع دهد که سنگ‌های خشم دیگری را می‌توان در سراسر زمین پیدا کرد و استفاده از آن‌ها به او قدرت شکست O-Dor یعنی شرور اصلی بازی را می‌دهد. در حالی که به نظر می‌رسد بازی کودکانه است اما مراحل بازی چالش برانگیز هستند و حتی یک بازیکن حرفه‌ای را نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کنند. علاوه بر این، این اثر دارای ترکیبی از اکشن هک‌ اند اسلش و عناصر پلتفرمر است. همچنین از نظر بصری، بازی رنگارنگ و خیره‌کننده است که این هر گوشه از بازی را متنوع و منحصر به فرد می‌کند. اکشن بازی سرگرم‌کننده است و نحوه‌ی طراحی مراحل بازی را از دیگر پلتفرمر‌ها متمایز می‌کند.

۱۷. Disney’s Kim Possible: What’s the Switch

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Behaviour Interactive

سال انتشار: ۲۰۰۶

بازی Disney’s Kim Possible: What’s the Switch یک اثر ۲.۵ بعدی پلتفرمر است که حتی پس از انتشار نیز تا مدت‌ها ناشناخته بود. خلاصه‌ی داستان این است که کیم (Kim) در تعقیب دکتر دراکن (Dr Drakken) و شگو (Shego) برای جلوگیری از دزدیدن بت میمون جادویی است. در میان دعوای آن‌ها بر سر بت می‌مون، دوست کیم یعنی ران (Ron) ذهنش با ذهن دکتر دراکن عوض می‌شود. تلاش کیم برای رساندن ذهن ران به بدن اصلی‌اش زمانی با شکست مواجه می‌شود که شرور دیگری به نام پروفسور دمنتور (Dementor) ظاهر می‌شود و بت را از دستان آن‌ها می‌دزدد. کیم برای نجات دوستش می‌رود تا بت میمون را بدست آورد، اما غافل از اینکه شگو نیز همین هدف را دارد. در نهایت مسیر آن‌ها به هم می‌پیوندد و در مقابل دمنتور متحد می‌شوند و او را شکست می‌دهند. بازیکنان می‌توانند در طول بازی بین دو شخصیت کیم و شگو که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های مبارزه‌ای منحصربه‌فرد خود هستند جابه‌جا شوند. سبک مبارزه‌ی کیم بیشتر آکروباتیک است، در حالی که شگو بیشتر از قدرت خالص خود استفاده می‌کند. این بازی دارای ماموریت‌های مختلفی است که در مکان‌های مختلفی در سراسر جهان از جمله پاریس، توکیو و قطب شمال انجام می‌شود. بازیکنان باید از مهارت‌های رزمی، توانایی‌های حل معما و کار تیمی خود برای غلبه بر چالش‌ها و شکست دادن دشمنان استفاده کنند.

۱۶. Spyro: A Hero’s Tail

تهیه‌کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Eurocom Entertainment Software

سال انتشار: ۲۰۰۴

این بازی مانند بازی Crash: Twinsanity سعی کرد‌ه ایده‌های مختلفی مانند اضافه شدن قدرت‌های جدید، چندین شخصیت قابل بازی و غیره را به طور کلی آزمایش کند. با این حال، در این بازی نیز متأسفانه مراحل پلتفرمر خسته‌کننده‌ای وجود دارد که ممکن است بسیاری از بازیکن‌ها را ناامید کند. با این حال طرفداران سرسخت بازی‌های اسپایرو یا حتی تازه واردان از این بازی لذت بردند. این اثر هنوز هم بازی بهتری نسبت به بازی Spyro: Enter the Dragonfly در نظر گرفته می‌شود، اما متأسفانه به سرنوشتی مشابه با Crash: Wrath of Cortex دچار شده است. این بازی داستان اژد‌های بنفش جوان یعنی اسپایرو را دنبال می‌کند که در تلاش برای نجات قلمروی اژد‌ها از شر ریپتو (Ripto) است. اسپایرو با کمک دوستانش، اسپارکس (Sparx) سنجاقک و هانتر (Hunter) یوزپلنگ، باید در مراحل خطرناکی حرکت کند، دشمنان ترسناکی را شکست دهد و معماهای چالش برانگیزی را حل کند تا نقشه‌های شوم ریپتو را خنثی کند. یکی از ویژگی‌های کلیدی بازی، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و طراحی جذاب شخصیت‌های آن است که با رنگ‌های پر زرق و برق، جزئیات پیچیده و اتمسفری عجیب و غریب به قلمروی اژد‌ها زندگی بخشیده شده است. در نهایت انیمیشن‌های خیره‌کننده و دیالوگ‌های شوخ‌ اسپایرو به جذابیت و طنز بازی می‌افزاید.

۱۵. Sonic Heroes

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Sonic Team USA

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی سونیک هیروز بعد از گذشت این همه سال همچنان یک نسخه‌ی جذاب در این مجموعه بازی باقی مانده است. این نسخه‌ی خاص برای جذب کردن افراد عادی و کسانی که با بازی‌های قبلی سونیک آشنا نیستند ساخته شده است زیرا فرمول مورد استفاده در بازی‌هایی مانند بازی سونیک ادونچرز در آن وجود ندارد. این بازی روی سبک پلتفرمر سه‌بعدی تمرکز دارد و دارای مراحلی خطی است که سونیک و دو دوستش ناکلز (Knuckles ) و تیلز (Tails) برای رسیدن به اهداف خود باید آن‌ها را طی کنند. در واقع بازیکنان می‌توانند بین سه شخصیت در یک تیم که هر کدام توانایی‌های خاص خود را دارند جابه‌جا شوند تا بر موانع غلبه کنند و دشمنان را شکست دهند. در این میان بازی دارای چهار تیم قابل بازی بود: تیم رز (Rose)، تیم دارک (Dark)، تیم سونیک و تیم Chaotix. هر تیم دارای توانایی‌ها و سبک‌های متمایزی بود که تجربه‌های متنوعی از گیم‌پلی را ارائه می‌کرد. به عنوان مثال، تیم سونیک روی سرعت و قدرت تمرکز داشت، در حالی که تیم دارک، متشکل از شدو (Shadow)، روگ (Rouge) و E-۱۲۳ Omega، در مبارزه و مخفی کاری برتر بود.

۱۴. Kya: Dark Lineage

تهیه‌کننده: Atari / سازنده: Eden Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Kya: Dark Lineage ترکیب جالبی از سبک اکشن بزن بزن و پلتفرمر است که به طرز شگفت‌انگیزی جذاب است. این بازی همچنین دارای یک سیستم گیم‌پلی شبیه به بازی Gravity Rush است که در آن شخصیت کایا (Kya) باید در هوا پرواز کند تا به مکان‌های جدید برسد. این بازی توسط یک توسعه دهنده‌ی فرانسوی به نام Eden Games ساخته شده است که بیشتر با بازی Alone in the Dark شناخته می‌شود و در واقع تلاش این شرکت برای نفوذ به ژانر‌های جدید بود اما متأسفانه بازی در بخش تجاری چندان خوب عمل نکرد. بازی داستان کایا، دختری جوان با قدرت‌های روانی خارق‌العاده‌ای را دنبال می‌کند. او برای کشف راز‌های گذشته‌ی خود و نجات مردمش از شری باستانی، سفری خطرناک را در دنیایی تاریک و مرموز آغاز می‌کند. توانایی‌های کیا به او اجازه می‌دهد‌ اشیا را دستکاری کند، معماهای پیچیده را حل کند و در مبارزاتی هیجان‌انگیز با دشمنان ماوراء طبیعی شرکت کند.

۱۳. Okami

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Clover Studio

سال انتشار: ۲۰۰۶

بازی Okami یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تاریخ این سبک از بازی‌ها رخ داده است. این بازی ترکیبی از پلتفرمینگ، کاوش، معما و مینی‌گیم است و به لطف سبک هنری خاص خود، این اثر تجربه‌‌ای شگفت‌انگیز را ارائه می‌دهد. با وجود این همه سال، بازی هنوز هم از نظر بصری و هم از نظر گیم‌پلی، قدیمی نشده است. اوکامی با الهام گرفتن از اساطیر ژاپن باستان، بازیکنان را به دنیایی خارق‌العاده می‌برد. این بازی داستان آماتراسو (Amaterasu)، الهه‌ی خورشید را دنبال می‌کند که خود را به شکل یک گرگ سفید به نام شیرانوی (Shiranui) تبدیل کرده است. پس از اینکه شیطانی به نام اوروچی (Orochi)‌ بر سرزمین نیپون (Nippon) سایه انداخت، آماتراسو باید از قدرت الهی خود برای بازگرداندن تعادل به طبیعت و شکست دادن تاریکی استفاده کند. بازیکنان سفری حماسی را در مناظر مختلف آغاز می‌کنند، با موجوداتی افسانه‌ای روبرو می‌شوند، معما‌های زیادی را حل می‌کنند و با دشمنان سرسختی می‌جنگند. یکی از متمایزترین ویژگی‌های این اثر، سبک هنری خیره‌کننده‌ی آن است که از نقاشی‌های سنتی ژاپنی (سیاه‌قلم ادیبان) الهام گرفته شده است. دنیای بازی در رنگ‌هایی زنده و جزئیاتی پیچیده ارائه شده است و تجربه‌ای خیره‌کننده را از نظر بصری ایجاد می‌کند. این رویکرد هنری نه تنها جذابیت زیبایی‌شناسی بازی را افزایش می‌دهد، بلکه نقش مهمی در گیم‌پلی بازی نیز دارد. برس آسمانی، ابزاری جادویی که توسط آماتراسو استفاده می‌شود، به بازیکنان اجازه می‌دهد تا به روش‌های خلاقانه با محیط تعامل داشته باشند. با کشیدن نماد‌ها روی صفحه، بازیکنان می‌توانند رعد و برق‌هایی را به وجود بیاورند، زمین آن منطقه را شفا ببخشند و حتی زمان را دستکاری کنند. این مکانیک خلاقانه‌ی گیم‌پلی لایه‌ای از عمق استراتژیک را به بازی اضافه می‌کند و بازیکنان را به کاوش تشویق می‌کند

۱۲. Rayman 2: The Great Escape

تهیه‌کننده: Ubi Soft / سازنده: Ubi Pictures

سال انتشار: ۱۹۹۹

این بازی که با نام Rayman ۲: Revolution نیز در پلی‌استیشن ۲ شناخته می‌شود، نسخه‌ی بهبودیافته‌ای از بازی دیگری است که روی رایانه‌ی شخصی، نینتندو ۶۴، پلی‌استیشن ۱ و سگا دریم‌کست منتشر شده است. برخلاف نسخه‌ی اصلی که بر یک تجربه‌ی خطی تمرکز داشت، این بازی دارای مراحل جهان‌ باز، کات‌سین‌های جدید، قدرت‌ها، دیالوگ‌ها و موارد دیگر است. در حالی که بسیاری این اثر را به نسخه‌ی دریم‌کست آن ترجیح می‌دهند، به گفته‌ی سازنده‌ی بازی یعنی مایکل آنسل (Michel Ancel)، از نظر او بازی Rayman ۲: The Great Escape روی دریم‌کست هنوز هم بهترین نسخه است. در این داستان شما ریمن را کنترل می‌کنید که باید دزد دریایی Razorbeard و مینیون‌هایش را پس از حمله به Glade of Dreams متوقف کند. ریمن با چندین شخصیت روبرو می‌شود که به او در این ماجراجویی سرگرم‌کننده کمک می‌کنند. هر مرحله از این بازی با دقت فراوانی طراحی شده است و طیف متنوعی از چالش‌ها را به بازیکن ارائه می‌دهد که هم مهارت و هم خلاقیت او را آزمایش می‌کنند. از جنگل‌های سرسبز Fairy Glade تا اعماق خطرناک Bayou، هر محیطی از نظر بصری خیره‌کننده و پر از اسراری برای کشف است. کنترل‌های بازی بسیار مناسب هستند و امکان مانور‌های دقیق پلتفرمر را فراهم می‌کنند. توانایی ریمن برای سر خوردن، شناور شدن و تاب خوردن در هوا عمق و استراتژی زیادی را به گیم‌پلی بازی اضافه می‌کند. این بازی همچنین دارای انواع پاور آپ‌ها و حرکات ویژه است که می‌توان از آن‌ها برای غلبه بر موانع و شکست دادن دشمنان استفاده کرد.

۱۱. Maximo vs Army of Zin

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Maximo vs Army of Zin دنباله‌ی بازی Maximo: Ghosts to Glory و اسپین‌آف سری بازی Ghosts ‘n Goblins است. این بازی از جایی که نسخه‌ی قبلی تمام شد شروع می‌شود. آشیل (Achille) شکست خورده است و متاسفانه ملکه سوفیا (Sophia) نیز هنوز مفقود است. ماکسیمو (Maximo) سفری را آغاز می‌کند تا او را بیابد اما تهدید ارتش زین حواسش را پرت می‌کند. این پادشاه شجاع وظیفه دارد از یک ملت کامل در برابر زین محافظت کند و اگر متوقف نشود، زمین را ویران می‌کند. در حالی که بازی به شدت بر سبک هک ‌اند اسلش تمرکز دارد، دارای مراحل پلتفرمر زیادی نیز است که در آن ماکسیمو باید از گوشه‌ای به گوشه‌ی دیگر بپرد، قفل در‌ها را باز کند، دشمنان را شکست دهد و غیره. در این میان جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌ی بازی با رنگ‌های پر زرق و برق، محیط‌های پرجزئیات و مبارزات بسیار جذاب با باس‌ها، به دنیای ماکسیمو زندگی می‌بخشد. موسیقی بازی که توسط آهنگسازان مشهور بازی‌های ویدیویی ساخته شده است، فضای حماسی بازی را کاملا به تصویر می‌کشد.

۱۰. Jak 3

تهیه‌کننده: Sony Computer / سازنده: Naughty Dog

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی جک ۳ ترکیبی منحصر به فرد از‌ ایده‌های مختلف از جمله پلتفرمر، جهان‌ باز و تیراندازی است که در زمان خود بسیار غیر معمول بودند. این بازی از چندین اثر مانند مد مکس (Mad Max)، جی‌تی‌ای (Grand Theft Auto) و Smuggler’s Run نیز الهام گرفته است و در عین حال به آنچه که سه‌گانه‌ی جک و دکستر را سرگرم‌کننده کرده است، وفادار است. در حالی که شرکت ناتی داگ محبوبیت خود را مدیون سه‌گانه‌ی کرش بندیکوت است، این شرکت با سری جک و دستر تاثیری باورنکردنی در پلی‌استیشن ۲ داشته است. اولین نسخه از بازی یک پلتفرمر معمولی سه‌بعدی بود، اما بازی‌های دوم و سوم دارای اسلحه، توانایی رانندگی ماشین‌هایی مربوط به آینده و از همه مهمتر تبدیل به دارک جک بودند. گفتنی است که جک ۳ یک محیط جهان باز و گسترده را معرفی می‌کند که به طور قابل توجهی بزرگتر از نسخه‌های قبلی خود است. بازیکنان به کاوش در ویستلند (Wasteland) متروک می‌پردازند و در مناظر متنوعی مانند تپه‌های شنی، دره‌ها و شهر‌های ویران شده قدم می‌زنند. این جهان گسترده انواع مختلفی از ماموریت‌های جانبی، چالش‌ها و راز‌های پنهان را ارائه می‌دهد که بازیکنان را به کاوش تشویق کرده و ارزش تکرار بازی را به شدت بالا می‌برد. این بازی بر اساس سیستم مبارزه‌ای نسخه‌های قبلی خود ساخته شده است و طیف وسیع‌تری از سلاح‌ها و توانایی‌ها را ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند بین جک معمولی و دارک جک جابه‌جا شوند که هر کدام دارای قدرت‌ها و سبک‌های مبارزه‌ای منحصربه‌فرد هستند. جک معمولی از چابکی و دقت استفاده می‌کند، در حالی که دارک جک حملات ویرانگر و مخرب را انجام می‌دهد. این بازی همچنین گجت‌های جدیدی مانند Dark Bomb و Eco Gun را معرفی می‌کند و عمق استراتژیکی را به مبارزات اضافه می‌کند. داستان این بازی نیر بسیار عمیق‌تر به داستان‌های جهان جک و دکستر می‌پردازد. بازیکنان اسرار تمدن Precursor که منبع قدرت بسیار زیاد و فناوری پیشرفته بوده را کشف می‌کنند و در این راه با شخصیت‌های متنوعی نیز روبرو می‌شوند.

۹. Ratchet and Clank: Up Your Arsenal

تهیه‌کننده: Sony Computer / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی Ratchet and Clank: Up Your Arsenal با ترکیبی از سکانس‌های تیراندازی سوم‌شخص با اکشن فوق‌العاده و سکانس‌های پلتفرمر، مرز‌های آثار سه‌بعدی را جابجا کرد و در زمان انتشار آن داشتن اسلحه در سبک پلتفرمر سه‌بعدی چندان رایج نبود. این بازی ماجرای قهرمان این سری یعنی رچت (Ratchet) و دستیار روباتی او کلنک (Clank) را دنبال می‌کند که با هم وارد یک ماجراجویی هیجان‌انگیز می‌شوند تا نقشه‌های شیطانی رئیس شروری به نام درک (Drek) را خنثی کنند. درک در راستای رسیدن به هدف نهایی خود یعنی فتح کهکشان سولانا (Solana)، مجموعه‌ای از سلاح‌های مخرب را ساخته که امنیت ساکنان کهکشان را تهدید می‌کند. حال وظیفه‌ی شماست تا او را شکست دهید. مجموعه‌ی گسترده‌ی سلاح‌های بازی آن را بسیار جذاب‌تر کرده است. از RYNO کلاسیک گرفته تا Groovitron مخرب، هر سلاح راه‌های منحصربه‌فرد و اغلب خنده‌داری را برای شکست دادن دشمنان ارائه می‌دهد. این بازی همچنین ارتقای سلاح را ارائه می‌کند و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا سلاح‌های خود را متناسب با سبک بازی خود شخصی‌سازی کنند.

۸. Crash: Twinsanity

تهیه‌کننده: Vivendi Universal Games / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی Crash: Twinsanity یکی از بهترین آثار این مجموعه بازی است. داستان بازی حول محور کرش باندیکوت و دشمن سرسخت او، دکتر نئو کورتکس (Neo Cortex) می‌چرخد که مجبور می‌شوند برای شکست دادن یک خطر جدید که دنیای آن‌ها را تهدید می‌کند، متحد شوند. بازی دارای مراحل مختلفی از جمله مراحل پلتفرمر قدیمی، مبارزه با باس و بخش‌های حل معما است. این نسخه‌ی جدید از طراحی‌های مراحل کلاستروفوبیک شبیه به آثار قبلی فاصله گرفت تا دنیای سه‌بعدی‌ای کاملا تعاملی‌ای را دنبال کند. علاوه بر این، بازی کورتکس (Cortex) را به عنوان یک شخصیت قابل بازی ارائه می‌دهد که در نسخه‌های قبلی بی‌سابقه بود. موسیقی یکی از نکات مهمی است که توجه را به این بازی و همچنین تصاویر کارتونی که خیره‌کننده و رنگارنگ به نظر می‌رسند، جلب می‌کند. به غیر از ویژگی‌های مثبت، دوربین و مشکلات دیگری مانند فاصله‌ی بین هر‌ چک‌پوینت و همچنین مراحل پلتفرمر که گهگاهی در آن کنترل‌ها کمی روباتیک و کند به نظر می‌رسند، آزاردهنده است.

۷. Brave: The Search for Spirit Dancer

تهیه‌کننده: Sony Computer / سازنده: VIS Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی Brave: The Search for Spirit Dancer آخرین بازی‌ای بود که قبل از بسته شدن استودیوی VIS Entertainment ساخته شد. این بازی یک پلتفرمر سه‌بعدی ​​است که شما را در نقش شخصیت بریو (Brave) قرار می‌دهد که پیشگویی می‌گوید که او جنگجوی موعودی است که قبیله‌ی خود را از شر وندیگو (Wendigo) نجات خواهد داد. گیم‌پلی بازی بیشتر حول محور سبک پلتفرمر و مبارزه با گروهی از دشمنان از گرگ‌های بد گرفته تا چندین موجود دیگر با استفاده از تبر یا کمان می‌چرخد. بریو همچنین می‌تواند صدا‌های حیوانات را تقلید کند که به او کمک می‌کند معما‌های ساده را حل کند، نه تنها این، بلکه می‌توانید در بازی ماهیگیری کنید و حتی سوار یک عقاب غول پیکر شوید. اگرچه با پیشرفت بیشتر مدت زمان این لحظات کوتاه‌تر می‌شود، اما متوجه خواهید شد که بازی تأکید زیادی روی اکشن دارد. این بدان معنا نیست که این یک بازی بد است، اما اگر انتظار بازی‌هایی مانند Vexx یا کرش بندیکوت را دارید، باید انتظارات خود را در مورد این بازی کاهش دهید.

۶. Pitfall: The Lost Expedition

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Edge of Reality

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی Pitfall: The Lost Expedition شما را در جزیره‌ای زیبا پر از طبیعت، میمون‌ها و روستاییان و همچنین گوریل‌هایی دیوانه قرار می‌دهد. ماموریت شما کشف اسرار جزیره است و با پیشرفت، قدرت‌ها و توانایی‌های جدیدی بدست می‌آورید که به شما کمک می‌کند به مکان‌های جدیدی برسید. این ششمین بازی و آخرین نسخه از سری بازی Pitfall است و در میان دیگر پلتفرمر‌های مشابه فراموش شده است. آخرین نسخه، بسیاری از جنبه‌هایی را که طرفداران این سری بازی نسبت به عناوین قبلی دوست داشتند را بازسازی کرد و در عوض آن را سه‌بعدی نیز کرد. ممکن است طرفداران از تجربه‌های خسته‌کننده‌اس مانند پنگوئن‌های وحشی در مراحل یخی و به‌ویژه گوریل‌های عصبانی رنج ببرند، اما در مجموع این بازی سه‌بعدی اثر بسیار خوبی است که طرفداران این سبک باید نیم نگاهی به آن داشته باشند.

۵. Sly Cooper 2: Band of Thieves

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Sucker Punch Productions

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی Sly Cooper ۲: Band of Thieves یک اثر پلتفرمر سه‌بعدی است که شما را در نقش گروهی متشکل از سه دزد قرار می‌دهد: موری (Murray)، بنتلی (Bently) و اسلای (Sly). این سه دزد هدفشان در زندگی دزدی از سارقان دیگر و خرابکاری در نقشه‌های آن‌ها است، در حالی که بازرس کارملیتا فاکس (Carmelita Fox) همیشه در تعقیب آن‌ها است. داستان بازی بسیار شبیه به داستان Lupine the third است، زیرا هر دوی این بازی‌ها دارای اکشن و طنزی زیاد هستند. استودیوی ساکر پانچ قبل از موفقیتش با بازی گوست آو سوشیما و سری بازی Infamous، شروع‌امیدوارکننده‌ای با سری بازی Sly Cooper داشت. اولین نسخه از این بازی در سال ۲۰۰۲ منتشر شد و دنباله‌ی آن دو سال بعد منتشر شد. دنباله‌ی بازی تقریبا همه چیز‌هایی که بازی اول را برای برخی ناامیدکننده می‌کرد را بهبود بخشید. این بازی همچنین دارای گرافیک بهبود یافته، کنترل‌های بهتر، مراحلی بزرگتر، سه شخصیت قابل بازی و مهمتر از همه، یک سیستم سنجش سلامت بود که عمق خوبی به گیم‌پلی داده بود.

۴. Klonoa 2: Lunatea Veil

تهیه‌کننده: Namco / سازنده: Namco

سال انتشار: ۲۰۰۱

بازی Klonoa ۲: Lunatea Veil که همچنین با نام Kaze no Klonoa ۲ در ژاپن شناخته می‌شود، یک بازی پلتفرمر ۲.۵ بعدی است که این روز‌ها کمتر کسی آن را می‌شناسد. این بازی به‌ عنوان دنباله‌ای مستقیم برای بازی تحسین‌ شده‌ی Klonoa: Door to Phantomile شناخته می‌شود که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. این بازی داستان کلونوا، یک قهرمان جوان با توانایی دستکاری باد را دنبال می‌کند که برای نجات دنیای رویایی Lunatea از تاریکی‌ای قریب الوقوع، سفری را آغاز می‌کند. کلونوا با مک همراه وفادار خود به نام لولو (Lolo)، مراحلی جذاب و تخیلی را طی می‌کند که هر کدام چالش‌ها و معما‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. طراحی نوآورانه‌ی مراحل بازی خیره‌کننده است. در واقع هر مرحله با دقت فراوانی طراحی شده است و ترکیبی از چالش‌های پلتفرمر، فرصت‌هایی برای اکتشاف و معماهایی خلاقانه را ارائه می‌کند که نیازمند استفاده‌ی هوشمندانه از توانایی‌های باد کلونوا است. دنیای بازی مملو از شخصیت‌های عجیب و غریب، جلوه‌های بصری خیره‌کننده و یک موسیقی گوش‌نواز است که اتمسفر جادویی بازی را به خوبی تکمیل می‌کند.

۳. Sphinx and the Cursed Mummy

تهیه‌کننده: THQ / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۲۰۰۳

داستان بازی Sphinx and the Cursed Mummy حول محور دو قهرمان است: ابوالهول و دوست مومیایی او یعنی توتانخامن (Tutankhamen). آن‌ها باید با هم همکاری کنند تا ست (Seth) شیطانی را شکست دهند و صلح را به زمین بازگردانند. گیم‌پلی بازی جهان باز است و ابوالهول از شهری به شهر دیگر می‌رود، با شخصیت‌های غیر قابل بازی گفتگو می‌کند، با هیولا‌ها مبارزه می‌کند و آیتم‌هایی را جمع‌آوری می‌کند. در همین حال، کار مومیایی این است که یک سری معما را حل کند که همیشه با دستیابی به یک آیتم خاص ختم می‌شود که به ابوالهول در سفرش کمک می‌کند. بسیاری این بازی را یک کلون از سری افسانه‌ی زلدا (Legend of Zelda) می‌دانند، اما تا حد زیادی اینگونه نیست و با آن مجموعه تفاوت زیادی دارد. در واقع انتشار و موفقیت بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time تأثیر زیادی بر توسعه‌دهندگانی گذاشت که می‌خواستند با پیروی از آن از موفقیتش بهره ببرند و با اینکه بسیاری شکست خوردند اما آثاری مانند بازی Sphinx and the Cursed Mummy، در حالی که از بازی ذکر شده تاثیر گرفته‌اند، اما توانسته‌اند جایگاه خود را تثبیت کنند.

۲. Ape Escape 3

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Japan Studio

سال انتشار: ۲۰۰۵

در این بازی اسپکتر، رهبر میمون‌ها نوعی کلاه میمونی پیدا می‌کند و دانشمندی به نام دکتر توموکی را استخدام می‌کند تا در نقشه‌های شیطانی خود به او کمک کند. آن‌ها ایستگاه‌های تلویزیونی تحت حفاظت Freaky Monkey Five ایجاد می‌کنند که در آن قصد دارند برنامه‌هایی تلویزیونی را در سراسر جهان پخش کنند. این برنامه‌ها همه‌ی انسان‌ها را به جز دوقلوهای کی و یومی در یک حالت خلسه قرار می‌دهند. داستان جذاب Ape Escape 3، بازیکنان را به سفری در دوره‌های مختلف تاریخی، از مصر باستان تا ژاپن فئودال، می‌برد. هر دوره چالش‌ها و معماهای منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند که بازیکنان را ملزم می‌کند تا از مجموعه‌ای از گجت‌ها و استراتژی‌های خاصی را برای پیشی گرفتن از اسپکتر و میمون‌های او استفاده کنند. طراحی پر زرق و برق و تخیلی مراحل، همراه با شخصیت‌های جذاب و دیالوگ‌های طنز بازی، تجربه‌ای واقعا گیرا را ایجاد می‌کند. مانند نسخه‌های قبلی شما در حال شکار هر چه بیشتر میمون‌ها هستید. این میمون‌ها ممکن است زیبا به نظر برسند اما گول ظاهرشان را نخورید. برخلاف بازی قبلی که در آن شما فقط یک شخصیت قابل بازی داشتید، در این نسخه بازیکنان توانایی انتخاب بین دو شخصیت یعنی کی و یومی را دارند. به طور کلی بیشتر هدف بازی گرفتن میمون‌ها است و با پیشرفت ابزار‌های جدیدی را جمع‌آوری می‌کنید که بیشتر به شما کمک می‌کند.

۱. Vexx

تهیه‌کننده: Acclaim Entertainment / سازنده: Acclaim Studios Austin

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Vexx یک پلتفرمر سه‌بعدی است که کمی شبیه به بازی‌های Banjo-Kazooie و سوپر ماریو ۶۴ است اما هنوز هم عناصر خاص خود را دارد. پروتاگونیست بازی یعنی وکس، یک جنگجوی بی‌باک است که ماموریت دارد سیاره‌ی خود را از چنگال Dark Tide، نیروی شروری که تهدید می‌کند هر چیزی که در مسیرش است را از پا در آورد، نجات دهد. وکس که با حمله‌ی چرخشی خود و همچنین انواع سلاح‌های قدرتمند دیگر مسلح شده است، باید در مکان‌های خطرناکی حرکت کند، با موجودات ترسناکی مبارزه کند و اسرار باستانی را کشف کند. بازیکنان می‌توانند کمبوهای مختلفی را انجام دهند، از حملات دشمن جاخالی بدهند و حرکات ویژه‌ی ویرانگری را انجام دهند. کنترل‌های روان و گیم‌پلی جذاب بازی، مبارزات را چالش‌برانگیز و رضایت‌بخش می‌سازد. علاوه بر مبارزات هیجان‌انگیز، بازی طیف متنوعی از محیط‌ها، از جنگل‌های سرسبز گرفته تا دشت‌های یخ‌زده را نیز ارائه می‌دهد. هر مرحله از بازی چالش‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد که بازیکنان را ملزم می‌کند تا از مهارت‌های پلتفرمر خود برای عبور از موانع خطرناک و حل معماهای پیچیده استفاده کنند. وکس می‌تواند از دیوار‌های خاصی بالا برود، با استفاده از دستکش‌هایش به دشمنان حمله کند، در اعماق آب شنا کند و از توانایی‌های ویژه‌ای استفاده کند که به او کمک می‌کند تا به مکان‌های جدید برسد.

