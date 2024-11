ری در آینده سری star wars نقشی کلیدی خواهد داشت

بر اساس گزارش‌های احتمالی یکی از منابع داخلی سری Star Wars کاراکتر Rey (ری) نقش بسیار بزرگتر و تاثیرگذارتری در آینده این جهان ایفا خواهد کرد.

به گفته این منبع ناشناس:

سایت Screenrant اینگونه گزارش کرد که:

شرکت Lucasfilm هنوز اثر سینمایی جدیدی از سال ۲۰۱۹ و با عنوان Rise of Skywalker منتشر نکرده است. این کمپانی در حال حاضر با پدرو پاسکال و فیلم The Mandalorian and Grogu قصد تبدیل کردن این شخصیت به بخشی مهم از دنیای سینمایی Star Wars را دارد. هرچند، در حال حاضر تنها کاراکتر ری (Rey) قابلیت فعالیت سینمایی دارد.