۳۰ بازی برتر دیزنی؛ ماجراجویی در جهان‌های خاطره‌انگیز

۳۰. Disney Infinity 3.0

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Avalanche Software

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PS4, Xbox One, PC, Xbox 360, PS3, Wii U, Android, iOS

بازی دیزنی اینفینیتی ۳ دارای گیم‌پلی‌ای مشابه با نسخه‌ی قبلی خود است اما تجربه‌ی کامل‌تری را با گرافیک بهتر و شخصیت‌های بسیار زیاد ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی این دنباله بر روی جهان جنگ ستارگان است، بازیکن می‌تواند وارد دنیای جنگ ستارگان شود و لحظات کلیدی این حماسه را دوباره زنده کند و امپراتوری شیطانی کهکشان را شکست دهد. این بازی دارای گیم‌پلی جهان باز است که در آن بازیکن می‌تواند ماجراجویی منحصر به فرد خود را انتخاب کند و جهان‌های متعددی از جمله جنگ ستارگان، مارول، انیمیشن در جست‌وجوی دوری و موارد دیگر را کاوش کند. اگرچه بازی به همان فرمول دو نسخه‌ی قبلی خود مانده، اما سیستم مبارزه به طور کامل برای مطابقت با چندین سبک بازی مانند هک‌ اند اسلش، تیراندازی سوم شخص و غیره بازسازی شده است. جدا از تجربه‌ی تک نفره، بازی حالت کوآپ دو نفره به صورت اسپلیت اسکرین و چهارنفره به صورت آنلاین را ارائه می‌دهد.

۲۹. Toy Story 3

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Avalanche Software

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: Nintendo DS, PC, Xbox 360, PS3, Wii U, PSP, PS2, iOS

بازی داستان اسباب بازی ۳ به عقیده‌ی بسیاری تا به امروز بهترین بازی اقتباسی از این سری جذاب است. این بازی کاملا بر اساس فیلم سوم ساخته شده و برخی از عناصر را از داستان اسباب بازی ۲ نیز در خود جای داده است. این داستان شما را در نقش بسیاری از اسباب بازی‌های فیلم داستان اسباب بازی از جمله جسی (Jessie)، وودی (Woody)، باز (Buzz) و حتی برخی از شخصیت‌های جذاب دیگر که آن‌ها را اسپویل نمی‌کنم، قرار میدهد. بازی احساس یک اثر جهان باز را دارد که در آن شما آزادی انجام ماموریت‌های شخصیت‌های غیر قابل بازی مختلف را دارید. ماموریت‌ها از نظر سختی و کیفیت متفاوت هستند و معمولا شامل شکست دادن دشمنان یا نجات سایر شخصیت‌های غیر قابل بازی است. این بازی ترکیب خوبی از عناصر مبارزه، پلتفرمر و حل معما را ارائه می‌دهد. البته بهتر است بدانید که نسخه‌های مختلف بازی از نظر محتوا و جلوه‌های بصری متفاوت هستند.

۲۸. The Haunted Mansion

تهیه‌کننده: TDK / سازنده: High Voltage Software

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: PS2, Xbox, GameCube

بازی The Haunted Mansion شبیه بازی عمارت لوئیجی (Luigi Mansion) است و همان سبک هنری و فضای منحصر به فرد آن بازی را دارد. البته این بازی نباید با فیلم The Haunted Mansion ساخته ادی مورفی (Eddy Murphy) که بعدها در سال ۲۰۰۳ منتشر شد اشتباه شود. در این بازی، بازیکن در نقش زیک (Zeke) نویسنده‌ی جوانی است که فریب خورده تا از یک عمارت خالی از سکنه مراقبت کند. گیم‌پلی بازی از زاویه‌ی دید سوم‌شخص بوده و تمرکز اصلی بازی بر جمع‌آوری روح است. بازیکن می‌تواند این کار را با استفاده از یک فانوس برای شکست دادن ارواح انجام دهد. بازی با حملات ضعیف شروع می‌شود و سپس بازیکن می‌تواند حملات قدرتمندتری را از طریق استفاده از روح‌های جمع‌آوری شده بدست آورد. از روح‌ها همچنین می‌توان برای باز کردن در‌های بیشتری در عمارت که منتهی به اتاق‌های جدید می‌شوند استفاده کرد. علاوه‌بر این، بازی برخی از عناصر معمایی ساده را نیز پیاده‌سازی می‌کند که می‌توانید با کمک محیط‌ها و منطق خود برای پیشرفت در بازی استفاده کنید.

۲۷. Aladdin in Nasira’s Revenge

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Argonaut Games

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم: PS1, PC

بازی Aladdin in Nasira’s Revenge یک اثر در سبک پلتفرمر سه‌بعدی و ماجراجویی است که گرافیک آن از آنجایی که برای پلی‌استیشن ۱ توسعه داده شده است چیز خاصی برای ارائه ندارد اما گیم‌پلی آن سرگرم‌کننده است. در بازی بازیکن کنترل علاءالدین را بر عهده خواهد داشت و از زاویه‌ی دید سوم شخص، هدف او در هر مرحله مبارزه با دشمنان و استفاده از طناب برای پرش بین سکو‌های مختلف است. علاءالدین می‌تواند از شمشیر خود برای از بین بردن دشمنان از دشمنان ضعیف گرفته تا رویارویی با باس‌ها استفاده کند. گاهی اوقات بازیکن همچنین می‌تواند ابوی میمون را کنترل کند که سبک بازی کاملا متفاوتی را ارائه می‌دهد که در آن می‌توانید روی دشمنان بپرید و از دیوار‌ها بالا بروید. به همین ترتیب بازیکن می‌تواند به‌ عنوان پرنسس یاسمین (Jasmine) نیز بازی کند که او همچنین سبک بازی متفاوتی دارد که با شخصیت او مطابقت دارد و تمرکز اصلی‌اش روی مخفی‌کاری است.

۲۶. Tron: Evolution

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Propaganda Games

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PS3, 3DS, PC, Xbox 360, PSP

بازی Tron: Evolution پیش درآمدی برای بازی Tron: Legacy ساخته‌ی سال ۲۰۱۰ است و قبل از اتفاقات آن جریان دارد. این بازی ترکیبی عالی از سبک‌های مختلف از جمله سکانس‌های اکشن بزن بزن، عناصر مسابقه‌ای و پلتفرمر سه‌بعدی را ارائه می‌دهد. بازیکن یک شخصیت روباتیک به نام آنون (Anon) را با مهارت‌های آکروباتیک و سبکی رزمی شبیه به کاپوئرا (capoeira) کنترل می‌کند که باید در مراحل مختلف حرکت کند و دشمنان را نابود کند. در حالی که تمرکز اصلی بازی بر روی مبارزه است، بازی با برخی عناصر سبک نقش‌آفرینی و چند رویداد مسابقه‌ای و غیره را در خود جای داده است. بازیکنان همچنین با استفاده از حرکات الهام‌گرفته از پارکور در مناظر شهری با نورپردازی‌های نئونی حرکت می‌کنند. مسابقات Light cycle نیز یک ویژگی برجسته از بازی هستند که بازیکنان را به چالش می‌کشند تا از حریفانشان پیشی بگیرند و مسیر‌های خاصی خود را به طور استراتژیک برای به دام انداختن و شکست دادن آن‌ها بسازند. فراتر از کمپین تک‌نفره، این بازی یک تجربه‌ی چندنفره‌ی قوی را نیز ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند در حالت‌های مختلف از جمله دث‌مچ، تیم دث‌مچ و Capture the Flag به رقابت بپردازند.

۲۵. G-Force

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۲۰۰۹

پلتفرم: PC, Nintendo DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360, iOS

جی‌فورس از محیط فیلمی با همین نام الهام گرفته و یک بازی علمی تخیلی و اکشن ماجراجویی سرگرم‌کننده است. بازی روی پلتفرم‌های زیادی منتشر شده، اما در اینجا نسخه‌ی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی مورد بحث است. در این بازی بازیکن بیشتر داروین (Darwin) که یک خوکچه‌ی هندی به خوبی آموزش دیده است را کنترل می‌کند که می‌تواند از مهارت‌های خود برای نفوذ به مکان‌های مختلف و انجام ماموریت‌های جاسوسی استفاده کند. برای شکست دادن دشمنان و حرکت در محیط می‌توانید از چندین ابزار استفاده کنید. برخی از سلاح‌ها شامل یک تفنگ پلاسمایی، یک کلت منجمد‌کننده و یک شلاق الکتریکی است. خارج از نبرد، داروین می‌تواند با استفاده از جت‌پک در هوا معلق شود یا حتی با پای پیاده از مراحل عبور کند. این بازی همچنین با برخی از عناصر معمایی مانند غیرفعال کردن تله‌های دشمن، کنترل یک حشره برای نفوذ به بخش‌های محافظت شده و موارد دیگر تنوع را به فرمول بازی اضافه می‌کند و مانند فیلم منبع الهامش، می‌تواند شما را حسابی سرگرم کند.

۲۴. Cars 3 Driven to Win

تهیه‌کننده: Warner Bros Games / سازنده: Avalanche Software

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U

ماشین‌ها ۳ یک بازی مسابقه‌ای هیجان‌انگیز است که بازیکنان را در دنیای هیجان‌انگیز فیلم ماشین‌ها ۳ ساخته‌ی پیکسار غرق می‌کند. این بازی به بازیکنان اجازه می‌دهد تا کنترل شخصیت‌های مورد علاقه خود از فیلم را در دست بگیرند و در انواع مسابقات چالش برانگیز به رقابت بپردازند. همچنین این اثر با جلوه‌های بصری عالی یک تجربه‌ی مسابقه‌ای فراموش نشدنی را برای طرفداران این سری در همه‌ی بازه‌های سنی ارائه می‌دهد. یکی از نکات مثبت این بازی فهرست متنوع شخصیت‌های قابل بازی آن است. بازیکنان می‌توانند از بین طیف گسترده‌ای از ماشین‌های معروف، از جمله لایتنینگ مک کویین (Lightning McQueen)، کروز رامیرز (Cruz Ramirez)، جکسون استورم (Jackson Storm) و بسیاری از ماشین‌های دیگر، یکی را به دلخواه انتخاب کنند. هر ماشین دارای توانایی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که عمق و استراتژی زیادی را به گیم‌پلی اضافه می‌کند. این بازی همچنین دارای پیست‌های مختلفی است که در مکان‌های نمادین از دنیای ماشین‌ها، مانند Radiator Springs و Speedway فلوریدا قرار دارند. از طرفی بازی‌ دارای حالت‌های مختلفی است. در حالت Career، بازیکنان می‌توانند در یک سری چالش‌ها و مسابقه‌ها پیشرفت کنند و در حین این پیشرفت، قفل شخصیت‌ها و مسیر‌های جدیدی را باز کنند. حالت مبارزه به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا با دوستان و خانواده در مسابقاتی رو در رو به رقابت بپردازند، در حالی که حالت تمرین فرصتی را برای تقویت مهارت‌های خود و یادگیری تکنیک‌های پیشرفته‌ی مسابقه‌ای فراهم می‌کند.

۲۳. Wall-E

تهیه‌کننده: THQ / سازنده: Heavy Iron Studios

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PC, PS2, PS3, PSP, Nintendo DS, Wii, Xbox 360

بازی وال‌ای نیز مانند برخی از بازی‌های لیست در چند پلتفرم با کیفیت‌های متفاوت منتشر شد، اما در اینجا تمرکز روی نسخه‌های رسمی پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ و رایانه‌های شخصی خواهد بود. همانطور که نام بازی بیان می‌کند، این اثر اقتباسی از انیمیشن محبوب پیکسار است و داستان یک ربات مرموز را دنبال می‌کند که در آینده‌ای دیستوپیایی زندگی می‌کند که هیچ انسانی در آن پیدا نمی‌شود. پس از سال‌ها جمع‌آوری زباله در سیاره، وال‌ای با یک ربات مرموز به نام ایو (EVE) آشنا می‌شود که او را به سفری عظیم در سراسر این سیاره می‌برد. بازیکن بیشتر وال‌ای را کنترل می‌کند در حالی که او در مراحل مختلف راه خود را پیدا می‌کند و به دنبال روبات‌های زنده‌ی دیگری می‌گردد که در سیاره پرسه می‌زنند. اگرچه بازی با گیم‌پلی ساده‌اش بسیار معمولی به نظر می‌رسد، اما حس و حال طراحی کلی آن فضای زیبای فیلم را به خوبی تصویر می‌کشد و آن را به دنیای بازی‌های ویدیویی می‌آورد.

۲۲. Darkwing Duck

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: NES, Game Boy

بازی Darkwing Duck اقتباسی کلاسیک از یک سریال انیمیشنی به همین نام است. بازیکن در این بازی کنترل دارک‌وینگ داک را در دست می‌گیرد و با جنایت در سنت کانارد (St. Canard) مبارزه می‌کند و در این میان با پنج نفر از قوی‌ترین شرور‌ها نیز روبرو می‌شود. همانند بازی‌هایی مانند مگامن (Mega Man)، بازیکن به مراحل مختلف خطی وارد می‌شود که در آن هدف رسیدن از نقطه‌ی الف به نقطه‌ی ب در عین اجتناب از موانع و شکست دادن دشمنان است. بازیکن با یک تفنگ معمولی شروع به شلیک به دشمنان می‌کند اما در نهایت می‌تواند مهمات مختلفی از جمله تیر‌های برقی و شلیک‌هایی پرقدرت را دریافت کند. از نظر بصری بازی با استاندارد‌های آثار NES زیبا است و محیطی رنگارنگ و طراحی خوبی را ارائه می‌دهد.

۲۱. Donald Duck: Goin’ Quackers

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montreal

سال انتشار: ۲۰۰۰

پلتفرم: Game Boy Color, PS1, PC, Nintendo 64, Dreamcast, PS2, Game Boy Advance, GameCube

برخلاف بسیاری از بازی‌های این فهرست که دوبعدی هستند، بازی Donald Duck: Goin’ Quackers یک بازی سه‌بعدی است. این بازی با بازی شخصیت دوست داشتنی، دونالد داک، یک اثر پلتفرمر سه‌بعدی است. در واقع دونالد می‌تواند در مراحلی سه‌بعدی بدود و بپرد که بیشتر خطی است. هر مرحله دشمنان مختلفی را برای شکست دادن و تعدادی آیتم برای جمع‌آوری ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این در پایان هر مرحله یک باس برای شکست دادن وجود دارد که چالش‌های خاص خود را دارد. دونالد داک می‌تواند دشمنان خود را با پا له کند، با مشت و حتی لگد بزند. از نظر بصری نیز بازی زیباست و همچنان در طول زمان خیلی کهنه نشده و به بازیکن‌های جدید این فرصت را می‌دهد تا بدون نگرانی در مورد گرافیک بازی را شروع کنند.

۲۰. Tarzan

تهیه‌کننده: Activison / سازنده: Digital Eclipse

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: PS1, PC, Nintendo 64, Game Boy Color

بازی تارزان ممکن است اینگونه به نظر برسد که بازی متوسطی از نظر کیفی ​​است اما اگر آن را امتحان کنید، چیز‌های زیادی برای ارائه دارد. این اثر از بازی کلاسیک دانکی کونگ کانتری الهام گرفته است. گیم‌پلی بازی یک طراحی گرافیکی دو و نیم‌بعدی با عناصر پلتفرمر دوبعدی ارائه می‌دهد. بازیکن می‌تواند در حالی که با استفاده از سلاح سرد خود به دشمنان حمله می‌کند بپرد، چنگ بیندازد و از درختی به درخت دیگر تاب بخورد و این همان چیزی است که باید از یک بازی تارزان انتظار داشت. علاوه بر این گنج‌ها، پاداش‌ها و آیتم‌های مختلف دیگری در هر مرحله وجود دارد که باید آن‌ها را تا حد ممکن جمع‌اوری کنید. در نهایت اگرچه به عنوان یک بازی از دوره‌ی پلی‌استیشن ۱ و نینتندو ۶۴، از نظر بصری قدیمی است اما زاویه‌ی ‎‌دید سبک ساید اسکرولر، حال و هوایی دوبعدی به این بازی می‌دهد که به آن کمک کرده است حتی در حال حاضر با وجود گرافیک قدیمی‌اش برجسته باشد.

۱۹. Mickey Mania

تهیه‌کننده: Sony Imagesoft / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: SNES, Sega Genesis, PS3, PS1, Android

میکی مانیا علی رغم داشتن یک تیم توسعه‌دهنده‌ی جدید و داستانی متفاوت، جذابیت بازی‌های اصلی را حفظ کرد و گرافیک دوبعدی خیره‌کننده‌ای داشت. مراحل بازی که بر اساس چندین کارتون دیزنی ساخته شده‌اند، در نقاط مختلفی از تاریخ میکی ماوس اتفاق می‌افتند. بازیکن می‌تواند حرکت میکی را کنترل کند و در حین انجام یک حمله‌ی پرشی یا حتی پرتاب وسایل به عنوان حملات دوربرد بین سکو‌های مختلف بپرد. این بازی توسط بسیاری از طرفداران یکی از بهترین بازی‌های عصر ۱۶ بیتی دیزنی در نظر گرفته می‌شود. یکی از قابل توجه‌ترین ویژگی‌های بازی طراحی نوآورانه‌ی مراحل آن است. هر دنیا در این بازی تجربه‌ی یک گیم‌پلی منحصربه‌فرد از پلتفرمر ساید اسکرولر گرفته تا کاوش با زاویه‌ی دید از بالا به پایین را ارائه می‌دهد. این بازی همچنین دارای انواع پاور آپ‌ها و توانایی‌های ویژه است که به بازیکنان اجازه می‌دهد بر موانع غلبه کرده و دشمنان را شکست دهند. به طور کلی چه از طرفداران قدیمی دیزنی باشید و چه به دنبال یک پلتفرمر سرگرم‌کننده و چالش برانگیز هستید، حتما باید این بازی را تجربه کنید.

۱۸. TaleSpin

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۱

پلتفرم: NES, Game Boy

بازی Talespin یکی دیگر از بازی‌های شگفت‌انگیز این لیست است که در دوران طلایی صنعت بازی ساخته شده است. توسعه‌دهندگان در اینجا رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند و یک اثر تیراندازی معمولی ساید اسکرولر را ارائه کردند. بازیکن باید هواپیمای بالو (Baloo) را کنترل کند در حالی که او وارد مراحلی پر از دشمنان و موانع می‌شود. تمرکز اصلی بازی سرنگونی حریفان و اجتناب از تیر خوردن است. در پایان هر مرحله، بازی شامل نبرد با باس‌ها نیز می‌شود. هر باس یک الگوی خاص و نقاط ضعف منحصر به فرد دارد که باید آن را پیدا کرد. پس از اتمام یک مرحله، بازیکن می‌تواند از پول جمع‌آوری‌شده برای ارتقای قابلیت‌های هواپیمای خود استفاده کند و به مرحله‌ی بعدی برود.

۱۷. Hercules

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PC, PS1, PSP, Game Boy

هرکول همان مسیری را دنبال می‌کند که انیمیشن روایت می‌کند یعنی داستان هرکول جوان. از منظر ساید اسکرولر، بازیکن با کنترل هرکول ده مرحله‌ی مختلف می‌گذراند و تایتان‌ها را شکست می‌دهد و در نهایت با هادس (Hades) روبرو می‌شود. هرکول قادر است با مشت به حریفش ضربه بزند، تخته سنگ‌ها را به سمت آن‌ها پرتاب کند یا حتی آن‌ها را با شمشیر تکه تکه کند. در حالی که همه‌ی استودیو‌ها هنگام انتشار بازی روی پلی‌استیشن ۱ در حال آزمایش ساخت بازی‌های سه‌بعدی بودند، بازی روش‌های سنتی را با سبک گرافیکی دوبعدی و پس زمینه‌ای طراحی شده با دست همراه کرد که جذابیت خود را تا به امروز حفظ کرده است.

۱۶. ۱۹۸۸ The Little Mermaid

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۱

پلتفرم: Game Boy, NES

بازی پری دریایی کوچولو یکی از دست کم گرفته‌شده‌ترین بازی‌های سبک پلتفرمر کنسول‌های NES است که کپ‌کام توسعه داده شد و قبل از انتشار نیز یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آمد. در ادامه‌ی داستان فیلم، بازی داستان آریل (Ariel)، پری دریایی کوچکی را روایت می‌کند که برای نجات همنوعان خود و دریا از دست جادوگر شیطانی دریا یعنی اورسولا (Ursula) به سفر می‌رود. بازیکن آریل را کنترل می‌کند در حالی که به اقیانوس وسیع می‌رود. آریل می‌تواند به خوبی شنا کند و از دم خود برای فرستادن حباب علیه موجودات دیگر استفاده کند و آن‌ها را به حباب‌های بزرگتری تبدیل کند. آریل می‌تواند حباب بزرگتر را نگه دارد و از آن به عنوان یک وسیله برای شکست دادن دیگر دشمنان به سمت آن‌ها پرتاب کند. بازیکن همچنین می‌تواند صندوق‌هایی را باز کند تا قدرت‌هایی به دست آورد که به آریل برد شلیک طولانی‌تر یا حباب‌هایی قوی‌تری می‌دهد. در حالی که فرمول بازی ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی شگفت‌انگیز و سبک هنری جذاب این مورد را جبران می‌کند. اگر می‌خواهید از یک بازی قدیمی NES لذت ببرید، بدون اینکه از سختی خسته‌کننده‌ی سبک رترو ناامید شوید، بازی پری دریایی کوچولو مناسب شماست.

۱۵. Gargoyles

تهیه‌کننده: Buena Vista Games / سازنده: Disney Software

سال انتشار: ۱۹۹۱

پلتفرم: Sega Genesis

بازی Gargoyles یکی از بهترین گرافیک‌های پیکسلی دوران خود را همراه با فضایی تاریک و غمناک و البته چالشی فراوان برای دوستداران سبک رترو دارد که آن را به یکی از زیباترین بازی‌های این فهرست تبدیل می‌کند. این بازی بر اساس یک مجموعه‌ی انیمیشن معروف دیزنی که ماجراجویی گولیاث (Goliath) را روایت می‌کند ساخته شده است. او به عنوان یک گارگویل نفرین شده مجبور است در روز بخوابد و در طول شب زنده شود. بازیکن می‌تواند گولیاث را در طول مراحل کنترل کند، جایی که می‌تواند بپرد، حمله کند و بال‌های خود را برای رسیدن به مناطق بالاتر باز کند. در این میان از نظر سختی دشمنان متفاوت هستند اما شما می‌توانید با استفاده از چنگال‌های تیز خود آن‌ها را شکست دهید. بازی چند مرحله با جزئیات کامل را ارائه می‌دهد که برای طرفداران این سبک خوشایند خواهد بود.

۱۴. Epic Mickey Power of Illusion

تهیه‌کننده: Disney Interactive Studios / سازنده: DreamRift

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: ۳DS

این اثر که به طور انحصاری برای نینتندو ۳DS منتشر شد ادای احترامی به بازی ویدیویی میکی موس در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی بود. این بازی داستان میکی موس را دنبال می‌کند که وارد دنیای توهم می‌شود و به همراه دوستانش از دنیای دیزنی باید شر را از دنیا دور کنند. از نظر گیم‌پلی این بازی از اثری مانند Castle of Illusion الهام می‌گیرد، بازیکن از یک سکو به سکویی دیگر می‌پرد و هیولا‌های مختلف را نابود می‌کند. از طرفی قلم مو به میکی اجازه می‌دهد تا سکو، ‌اشیا و حتی مسیر‌های جدیدی را ایجاد کند، در حالی که با تینر می‌تواند موانع و دشمنان را از بین ببرد. این سیستم، بازیکن را به حل خلاقانه‌ی مسائل تشویق می‌کند و لایه‌ای از استراتژی را به چالش‌های پلتفرمر بازی اضافه می‌کند. دنیای بازی به زیبایی طراحی هنری کلاسیک دیزنی، رنگ‌های زنده و پرجنب و جوش را ارائه می‌دهد.

۱۳. The Great Circus Mystery starring Mickey & Minnie

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: SNES, Game Boy Advance, Sega Genesis

بازی The Great Circus Mystery با وجود میکی و مینی دنباله‌ای برای بازی The Magical Quest بود، تغییر چندانی نسبت به فرمول قدیمی آن ندارد اما با لباس‌ها و مراحل جدید، محتوای بیشتری را اضافه می‌کند. همانطور که از عنوان مشخص است، میکی و مینی تلاش جدیدی را برای حل معمای سیرک بزرگ آغاز می‌کنند. آن‌ها باید با هم دشمنان را از بین ببرند، معما‌ها را حل کنند و باس‌ها را از بین ببرند تا راز سیرک را کشف کنند. علاوه بر این بازی گیم‌پلی کوآپ و برخی بهبود‌های گرافیکی جزئی را به فرمول اضافه می‌کند. بازیکنان با پیشرفت در بازی، با گروهی از شخصیت‌های پر زرق و برق سیرک روبرو می‌شوند که هر کدام هویت و خط داستانی منحصربه‌فرد خود را دارند. از Strongman گرفته تا هنرمند ذوزنقه‌ای، هر شخصیت نقش مهمی در کشف راز بازی دارد. در طول مسیر، بازیکنان می‌توانند آیتم‌های مخفی را جمع‌آوری کنند، معما‌ها را حل کنند و در مینی‌گیم‌های هیجان‌انگیز مانند شعبده بازی، طناب زدن و آموزش حیوانات شرکت کنند. این اثر با جلوه‌های بصری خیره‌کننده، موسیقی گوش‌نواز و گیم‌پلی گیرا، تجربه‌ای لذت‌بخش را برای کودکان و همچنین بزرگسالان ارائه می‌دهد.

۱۲. The Magical Quest Starring Mickey Mouse

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم: SNES, Game Boy Advance

بازی The Magical Quest با نقش‌آفرینی شخصیت میکی موس یکی دیگر از آثار تقریبا بی‌عیب و نقص کپ‌کام است. مثل همیشه، سازندگان توانسته‌اند به خوبی حال و هوای شاد دنیای میکی موس را به تصویر بکشند. بازی یک بار دیگر داستان میکی را روایت می‌کند که دنیای عجیب و غریب جدیدی را کشف می‌کند و سعی می‌کند دوستان خود را از چنگ امپراتور پیت (Pete) نجات دهد. این بازی به دلیل سیستم تغییر لباس منحصر به فرد خود که در آن میکی می‌تواند لباس‌های مختلفش را تغییر داده و ارتقا دهد، شناخته شده است. هر لباس قدرت متفاوتی را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای شکست دادن دشمنان مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، لباس جادوگر می‌تواند باعث شود که میکی به سمت دشمنان پرتابه‌های جادویی شلیک کند، لباس کوهنوردی به او در بالا رفتن از دیوار‌ها کمک می‌کند. اگرچه نسخه‌ی SNES فوق‌العاده بود، اما این بازی با محتوای به‌روزرسانی‌شده و برخی تغییرات جزئی، دوباره روی گیم بوی ادونس منتشر شد. برای افرادی که می‌خواهند بعد از سال‌ها بازی را دوباره امتحان کنند، نسخه‌ی گیم بوی ادونس به شدت توصیه می‌شود اما اگر می‌خواهید بازی را برای اولین بار تجربه کنید، همچنان نسخه اصلی پیشنهاد می‌شود.

۱۱. Goof Troop

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: SNES

بازی Goof Troop رویکردی متفاوت با دیگر آثار دیزنی و با نمایی ایزومتریک در پیش گرفت و یک بازی معمایی در سبک اکشن ارائه کرد. این بازی که توسط کپ‌کام توسعه داده شد، یکی از اولین بازی‌هایی بود که شینجی میکامی (Shinji Mikami) قبل از کار بر روی مجموعه بازی معروف رزیدنت ایول (Resident Evil) طراحی کرد. این بازی را می‌توان به صورت تکی یا کوآپ با کنترل یکی از دو پدر یا پسر یعنی گوفی (Goofy) یا مکس (Max) اجرا کرد. هدف هر مرحله استفاده از محیط به منظور حل معما‌های مختلف است. اگرچه این دو نمی‌توانند مستقیما با حریفان درگیر شوند اما بازیکن می‌تواند از آیتم‌های مختلفی را برای شکست دادن دشمنان به سمت آ‌ن‌ها پرتاب کند. در نهایت هرچند ممکن است این بازی به اندازه‌ی برخی دیگر از بازی‌های کلاسیک کنسول SNES شناخته شده نباشد، اما در طول سال‌ها طرفداران خاص خود را بدست آورده و ترکیب منحصربه‌فرد طنز، ماجراجویی و گیم‌پلی کوآپ، آن را به اثری جذاب برای طرفداران دیزنی تبدیل کرده است. این بازی با وجود گیم‌پلی نسبتا کوتاه، همچنان تجربه‌ای رضایت‌بخش و به یاد ماندنی را ارائه می‌دهد.

۱۰. The Jungle Book

تهیه‌کننده: Virgin Interactive / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: Master System, Genesis, Super NES, Game Boy, Game Gear, NES, PC

بازی کتاب جنگل رویکرد متفاوتی در پیش گرفت و توسعه‌دهندگانش به جای تیمی ژاپنی، تیمی غربی بودند. درست مانند انیمیشن، بازیکن موگلی (Mowgli)، پسر بچه‌ای که توسط گرگ‌ها بزرگ شده است را کنترل می‌کند. تمرکز اصلی بازی روی عناصر پلتفرمر است، موگلی از یک سکو به سکویی دیگر می‌پرد و از طناب‌های بالا می‌رود و حیوانات مختلفی را شکست می‌دهد. موگلی می‌تواند برای شکست دادن حیوانات و جلوگیری از برخورد نزدیک با دشمنان از همچنین مهارت‌های آکروباتیک خود استفاده کند و در صورت نیاز موز پرتاب کند. جدای از گیم‌پلی خوب، بازی همچنین جلوه‌های بصری خارق العاده‌ای را ارائه می‌دهد که در آن زمان برجسته بود.

۹. The Lion King

تهیه‌کننده: Virgin Interactive / سازنده: Westwood Studios

سال انتشار: ۱۹۹۴

پلتفرم: Super NES, Genesis, PC, Amiga, Game Gear, Master System, Game Boy, NES

بازی شیرشاه سفر نمادین شخصیت محبوب داستان یعنی سیمبا (Simba) را دنبال می‌کند. این بازی یک بازی پلتفرمر دوبعدی باکیفیت با گرافیک پیکسلی زیبا و گیم‌پلی سرگرم‌کننده و جذاب ارائه می‌دهد. شیرشاه داستان کامل فیلم را ارائه می‌دهد که در آن شما سیمبا را در دوران کودکی و بزرگسالی کنترل می‌کنید. بازیکن می‌تواند به روش کلاسیک بر روی دشمنان پا بگذارد و از یک سکو به سکویی دیگر بپرد. این بازی برای پلتفرم‌های زیادی منتشر شده که هم از نظر کیفیت و هم از نظر طراحی گرافیکی متفاوت هستند. همانطور که گفته شد، گیم‌پلی این بازی به دو بخش مجزا تقسیم می‌شود که نشان دهنده‌ی دوره‌های رشد سیمبا (Simba) است. به عنوان یک توله، بازیکنان با پریدن بر روی دشمنان و استفاده از غرش قدرتمند سیمبا برای حل معماها و گیج کردن دشمنان، مراحل را می‌گذراندند. هنگامی که سیمبا به بلوغ رسید، گیم‌پلی بیشتر به سبک اکشن متمایل شده که شامل حرکات رزمی مانند چنگ انداختن، خراشیدن و پرتاب کردن می‌شد. طراحی مراحل بازی از مکان‌های معروف انیمیشن از جمله Pride Lands، قبرستان فیل‌ها و Treacherous stampede الهام گرفته شده است.

۸. Aladdin (نسخه‌ی سگا)

تهیه‌کننده: Virgin Interactive / سازنده: Virgin Interactive

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Sega Genesis, Amiga, NES, Game Boy, Game Boy Color, PC

این بازی نباید با بازی علاءالدین ساخته‌‌ی کپ‌کام اشتباه گرفته شود، زیرا یک بازی کاملاً متفاوت است که توسط استودیوی Virgin Games ساخته شده است. این بازی یک پلتفرمر اکشن ساید اسکرولر است، برخلاف بازی ساخته‌ی کپ‌کام، علاءالدین در اینجا می‌تواند از شمشیر خود برای حملاتی با برد کوتاه و البته از سیب به عنوان یک وسیله برای حمله‌ی دوربرد استفاده کند. بیشتر مراحل خطی هستند یعنی علاءالدین باید از میان سکوها بپرد و دشمنان را از بین ببرد تا به هدف خود برسد. از نظر گرافیکی، این اثر یکی از اولین بازی‌های ویدیویی بود که از انیمیشن‌های طراحی شده با دست استفاده کرده که توسط ده انیماتور ماهر ساخته شده است. به طور کلی این بازی یک اثر کلاسیک است که گیم‌پلی شگفت‌انگیزی را ارائه می‌کند که همچنان استاندارد‌های امروزی و برخی از سبک‌های هنری فوق‌العاده را دارد که از بسیاری از بازی‌های مدرن دوبعدی بهتر است.

۷. Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۰

پلتفرم: NES

بازی Chip ‘n Dale: Rescue Rangers یکی دیگر از بازی‌های کلاسیک NES است که از چیپ (chip) و دیل (dale) یعنی دو سنجاب معروف دیزنی بهره می‌برد. داستان بازی این دو نفر را در حالی دنبال می‌کند که آن‌ها در حال بررسی یک طغیان مرموز رباتی در محله هستند، جایی که آن‌ها باید مغز متفکر پشت همه‌ی اتفاقات را پیدا کنند. درست مانند بازی‌های قبلی در لیست، این بازی یک پلتفرمر دوبعدی است، می‌توانید به صورت انفرادی یا کوآپ با یک دوست آن را تجربه کنید. چیپ و دیل می‌توانند راه بروند، بپرند و آیتم‌های مختلفی را جمع‌آوری کنند تا به آن‌ها در سفر کمک کنند. ویژگی منحصر به فرد بازی طرح حمله است که در آن به جای روش سنتی پرش و ضربه با پا که در دیگر پلتفرمر‌های کلاسیک در آن زمان استفاده می‌شد، بازی بازیکن را تشویق می‌کند که آیتم‌های مختلف را به عنوان سلاحی پرتاب کنند. به عنوان مثال بازیکن می‌تواند از جعبه، توپ یا حتی سیب برای شکست دادن ربات‌ها استفاده کند. در کل بازی با گیم‌پلی‌ای ناب، طراحی شگفت‌انگیز و موسیقی گوش‌نوازی را ارائه می‌دهد که در آن زمان کم نظیر بود.

۶. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

تهیه‌کننده: SEGA / سازنده: SEGA

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Game Gear, Genesis, Master System

بازی Castle of Illusion با نقش‌آفریمی شخصیت میکی موس اوج بازی‌های دیزنی در دهه‌ی ۹۰ میلادی بود و این بازی تا به امروز یکی از بهترین بازی‌های دیزنی از سوی طرفداران محسوب می‌شود. همانطور که در عنوان نشان داده شده است، بازیکن میکی را کنترل می‌کند در حالی که او به قلعه‌ی توهم وارد می‌شود و سعی می‌کند مینی (Minnie) را نجات دهد. میکی می‌تواند روی دشمنان بپرد تا آن‌ها را شکست دهد یا چیز‌هایی مانند سیب و تیله را پرتاب کند. هر مرحله مجموعه‌ای راضی‌کننده از دشمنان را برای شکست دادن ارائه می‌دهد که در نهایت با مبارزه با باسی از هفت استاد توهم به پایان می‌رسد. به طور کلی، این بازی اثری فوق‌العاده است که هنوز هم می‌توان از آن تا به امروز لذت برد. موفقیت عظیم این بازی شگفت‌انگیز راه را برای یک بازسازی کامل با همین نام که بر روی پلتفرم‌های مدرن منتشر شده است هموار کرد.

۵. Disney Dreamlight Valley

تهیه‌کننده: Gameloft / سازنده: Gameloft Montreal

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PS4, Xbox One, PC, Xbox one, PS5, iOS, Switch, Xbox Series X/S

بازی‌های آرامش‌بخش در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر محبوب شده‌اند و دیزنی با Disney Dreamlight Valley در مسیر نیز قرار گرفت. این بازی به بازیکنان وظیفه می‌دهد تا دره نفرین شده‌ای که شخصیت‌های دیزنی و پیکسار در آن زندگی می‌کنند را به شکوه سابق خود بازگردانند. بازیکن می‌تواند با شخصیت‌ها دوست شود و آنها را در حالی که در سراسر دره کار می‌کنند همراهی کنند. شخصیت‌ها می‌توانند در حین سفر با بازیکن، سطح بالاتری پیدا کنند و با هر سطح شخصیت، آیتم‌های مختلفی باز می‌شود. هر شخصیت وظایف و چالش‌های خاص خود را دارد، اما ماموریت‌های داستانی زیادی نیز وجود دارد که مختص شخصیت‌ها نیستند. همچنین تعاملات بسیار خوبی بین شخصیت‌ها وجود دارد، مانند سرآشپزهای متخصص تیانا و رمی موش صحرایی که در مورد اینکه چگونه می‌خواهند سرویس‌های آشپزی دره را تقسیم کنند، بحث می‌کنند. البته، عناصر استاندارد بازی‌های این سبک مانند باغبانی، ماهیگیری و آشپزی نیز در اینجا وجود دارد. Disney Dreamlight Valley ممکن است اثری پیچیده یا انقلابی نباشد، اما برداشتی عالی از سبک خود است که پتانسیل ادامه یافتن در سال‌های آینده را دارد.

ببینید؛ تریلر گیم‌پلی بازی دیزنی Dreamlight Valley منتشر شد

۴. Aladdin (نسخه‌ی سوپر نینتندو)

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Game Boy Advance, SNES

این بازی وقایع فیلم را به یک بازی پلتفرمر اکشن دوبعدی شگفت‌انگیز تبدیل کرده است. این بازی یک پلتفرمر جذاب است که علاءالدینی با انیمیشن‌هایی زیبا را ارائه می‌دهد که هنوز هم تا به امروز چشم‌نواز به نظر می‌رسد. هر مرحله یک چالش منصفانه را ارائه می‌دهد که در آن علاءالدین باید از میان شهر زیبای اگربا عبور کند و سربازان دشمن را شکست دهد و از روی سکو‌ها بپرد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این بازی، سیستم نوآورانه‌ی مبارزه آن بود. علاءالدین می‌توانست سلاح‌های مختلفی از جمله شمشیر، خنجر و فرش‌های جادویی را به کار گیرد. با تسلط بر این ابزار، بازیکنان می‌توانستند کمبوهای قدرتمندی را اجرا کنند و تعداد زیادی از دشمنان را با هم شکست دهند. همچنین به‌ویژه مبارزات با باس‌ها در این بازی خاطره‌انگیز بودند و برای پیروز شدن در هر مبارزه نیاز به استراتژی خاصی داشتید. این بازی در اقلب مجموعه بازی‌های کلاسیک دیزنی روی تمامی پلتفرم‌های مدرن موجود است.

بازی‌های کلاسیک علاءالدین و شیرشاه بازسازی می‌شوند

۳. Kingdom Hearts

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۰۲

پلتفرم: PS2

اولین بازی سری کینگدام هارتس (Kingdom Heart) قلب بسیاری از بازیکن‌ها را در دوران کودکی با داستان و گیم‌پلی‌ای شگفت‌انگیز و یکی از بزرگترین همکاری‌های صنعت بازی با شخصیت‌ها و جهان‌هایی از دنیای دیزنی و مجموعه‌ی فاینال فانتزی (Final Fantasy) تسخیر کرد. بازی داستان پسر جوانی به نام سورا (Sora) را دنبال می‌کند که برای یافتن دوست گمشده‌ی خود و نجات جهان در سفر است. یکی از بهترین جنبه‌های بازی در کنار داستان، سیستم مبارزه‌اش است. بازیکنان می‌توانند به لطف سیستم جنگی ریل تایم بازی مستقیما سورا را در حالی که با دشمنان درگیر است کنترل کنند. بازیکنان علاوه بر استفاده از چیز‌های مختلف برای کمک به سورا در سفرش می‌توانند از جادو، مهارت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای نیز استفاده کنند. موفقیت این بازی منجر به شکل‌گیری سری موفقی شد که با هر نسخه عملکرد خوبی از خود نشان داد و نسخه‌ی چهارم آن نیز در دست ساخت است.

سری کینگدام هارتس را به چه ترتیبی بازی کنیم؟

۲. Ducktales

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۱۹۹۰

پلتفرم: NES, Game Boy

خیلی قبل تر از اینکه سگا (Sega) با بازی‌هایی مانند Castle of Illusion و World of Illusion پیشتاز شود، اگر می‌خواستید از بازی‌های خوبی با محوریت شخصیت‌های دیزنی لذت ببرید، NES بهترین گزینه بود. بازی Disney’s Ducktales شما را در نقش عمو اسکروج (Uncle Scrooge) محبوب قرار می‌دهد که در سراسر جهان به جست‌وجوی پنج گنج مختلف می‌پردازد تا ثروت خود را افزایش دهد. از منظر ساید اسکرولر این بازی یک تجربه‌ی پلتفرمر دوبعدی را ارائه می‌کند که در آن شما عمو اسکروج را در مراحل مختلف کنترل می‌کنید، از یک سکو به سکویی دیگر می‌پرید و دشمنان مختلفی را شکست می‌دهید. اسکروج می‌تواند از عصای خود برای شکست دادن دشمنان، شکستن و باز کردن صندوقچه‌های گنج یا حتی به عنوان اهرمی برای رسیدن به مناطق بالاتر استفاده کند. به طور کلی این بازی برای هر طرفداری از دیزنی ضروری است اما اگر بازی‌های قدیمی را دوست ندارید می‌توانید از بازسازی این بازی با نام DuckTales: Remastered نیز لذت ببرید که محتوای بیشتری را ارائه می‌دهد.

۱. World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

تهیه‌کننده: SEGA / سازنده: SEGA

سال انتشار: ۱۹۹۲

پلتفرم: Sega Genesis

بازی World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck یک اثر کلاسیک دوبعدی پلتفرمر که توسعه‌دهندگان توجه‌ی بیشتری به انیمیشن‌ها و گرافیک آن نشان دادند. این بازی نباید با بازی Castle of Illusion افسانه‌ای اشتباه گرفته شود و اگرچه این بازی نیز یک دوبعدی پلتفرمر است اما حس کلی و گیم‌پلی کاملا متفاوتی دارد. داستان بازی حول محور میکی موس و دونالد داک می‌چرخد ​​که وارد دنیایی جادویی که به عنوان دنیای توهم شناخته می‌شود، می‌شوند. این قلمرو خارق‌العاده توسط یک جادوگر بدجنس خراب شده است، و این وظیفه این دو است که آن را به شکوه سابق خود بازگردانند. این بازی هم یک تجربه‌ی تک‌نفره‌ی عالی و هم قابلیت بازی با یک دوست را ارائه می‌دهد و دونالد داک را به عنوان نقش اصلی نیز اضافه می‌کند. بازیکن در مراحل مختلفی پیش می‌رود که تمرکز اصلی هر مرحله روی توهم است. در این میان توسعه‌دهندگان تعدادی‌ ایستراگ برای طرفداران سرسخت دیزنی با چندین عنصر از فیلم‌هایی قدیمی مانند آلیس در سرزمین عجایب (Alice in Wonderland)، شمشیر در سنگ ( The Sword in The Stone) و غیره در بازی قرار دادند. اگرچه این دنباله شهرت نسخه‌ی قبلی خود را به دست نیاورد اما همچنان یک جواهر است که در زمان خود نادیده گرفته شد.

منبع: Altar of Gaming

نوشته ۳۰ بازی برتر دیزنی؛ ماجراجویی در جهان‌های خاطره‌انگیز اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala