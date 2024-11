منبع داخلی: انتظار نمی‌رود در ماه دسامبر شوکیس پلی استیشن یا State Of Play جدیدی برگزار شود

جف گراب (Jeff Grubb) اخیراً گفته است که طرفداران پلی استیشن نباید انتظار برگزاری شوکیس یا State Of Play جدیدی را در دسامبر پیش رو داشته باشند. روز گذشته، سونی تریلر Play Has No Limits جدیدی را به اشتراک گذاشت. طرفداران لحظه‌ای را مشاهده کردند که نوید برگزاری رویداد بعدی پلی استیشن را می‌داد. در تریلر […]