در مصاحبه‌ای جدید، کارگردان فیلم Sonic The Hedgehog 3 ، جف فاولر، به اشارات حاضر در این عنوان هیجان‌انگیز و مورد انتظار بیشتر پرداخت. عنوان Sonic the Hedgehog 3 دنباله‌ای است برای فیلم Sonic the Hedgehog 2 ساخته سال ۲۰۲۲. این اثر داستان شخصیت محبوب و کلاسیک شرکت SEGA را دنبال می‌کند. اثر مذکور اسامی

بابک بیانی ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴

در مصاحبه‌ای جدید، کارگردان فیلم Sonic The Hedgehog 3 ، جف فاولر، به اشارات حاضر در این عنوان هیجان‌انگیز و مورد انتظار بیشتر پرداخت. عنوان Sonic the Hedgehog 3 دنباله‌ای است برای فیلم Sonic the Hedgehog 2 ساخته سال ۲۰۲۲. این اثر داستان شخصیت محبوب و کلاسیک شرکت SEGA را دنبال می‌کند. اثر مذکور اسامی همچون بن شوارتز، کالین او شانیسی، ادریس البا، کیانو ریوز، تیکا سامپتر، تام باتلر، آلیا براون، جیمز مارسدن و جیم کری را در لیست بازیگران خود خواهد داشت. طی مصاحبه‌ای با سایت و مجله Entertainment Weekly، فاولر به پتانسیل اشارات موجود در پایان Sonic the Hedgehog 3 بیشتر پرداخت. بر اساس گفته‌های این کارگردان، وی و تیم او مکالمات مشابهی نسبت به درگیری‌های طرفداران در فضای آنلاین با هم دارند. این مکالمات معمولاً روی شخصیت‌هایی که می‌توانند در مرحله بعد وارد این فرنچایز شوند تمرکز دارند. بعضی اوقات مکالمات گسترده‌ای در مورد شخصیت بعدی که باید معرفی شود صورت می‌گیرند. فاولر درباره Sonic the Hedgehog 3 اینگونه گفت که: تماشای درگیری‌های طرفداران به صورت آنلاین سرگرم‌کننده است. این اشخاص دائم در تلاش هستند که حدس بزنند چه کسی در قسمت جدید این فرنچایز معرفی خواهد شد. ما مکالمات مشابه زیادی با یکدیگر داریم. هر یک از ما شخصیت‌های محبوب خودش را دارد و در تلاش است تا آن را به مخاطبین نشان دهد. حفظ این هیجان واقعا فوق‌العاده است. زمانی که حرف از اشاره به شخصیت‌های جدید می‌شود، عنوان Sonic the Hedgehog 3 با سایر قسمت‌های سری تفاوتی ندارد. منبع: Screenrant

SEGA, Sonic The Hedgehog 3, ادریس البا, کیانو ریوز

منبع متن: gamefa