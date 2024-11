The Game Awards از طرفداران می‌خواهد به ثبت نشان تجاری این مراسم کمک کنند

ماه آینده، مراسم The Game Awards دهمین سالگرد خود را جشن خواهد گرفت. با نزدیک شدن به برگزاری The Game Awards 2024، آن‌ها از طرفداران خود یک درخواست دارند. طبق ایمیل ارسال شده برای برخی از شرکت‌کنندگان مراسم، برند The Game Awards قرار است در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (United States […]