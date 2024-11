استایل هنری The Rogue Prince of Persia متحول می‌شود؛ اضافه شدن بخش داستانی جدید در ۲۱ نوامبر

استودیوی Evil Empire از محتوای جدید بازی The Rogue Prince of Persia رونمایی کرد. به‌روزرسانی جدید این بازی تحت عنوان The Second Act شامل یک استایل هنری و بخش داستانی جدید است که در تاریخ ۲۱ نوامبر (۱ آذر) منتشر خواهد شد. این به‌روزرسانی علاوه بر بازسازی پس زمینه و جزئیات بیشتر، ظاهر شاهزاده را […]