بیوگرافی ریدلی اسکات | سلطان عدم تعادل کیفیت

یکی از اشخاصی که با نگاه کردن به کارنامه کاری او عمق نبوغ و شناخت وی از هنر سینما را مشاهده می‌کنیم، بدون شک ریدلی اسکات بزرگ است؛ کارگردانی که با گذر زمان توانسته صاحب سبک خاص خود شود.

اسکات در تاریخ ۳۰ ماه نوامبر سال ۱۹۳۷ (۹ ماه آذر سال ۱۳۱۶) در شهر ساوت شیلدز انگلستان چشم به جهان گشود. پدر او، فرانسیس پرسی اسکات، به عنوان یک کلنل جنگی در جنگ جهانی دوم و در گروهان مهندسان سلطنتی فعالیت کرد. مادر او از لحاظ اجتماعی جایگاه بسیار پایین‌تری داشت. الیزابت ویلیامز دختر یک معدنچی بود. اینکه استعداد سینمایی اسکات از خانواده او بیاید برای طرفداران وی کمی عجیب است. با این وجود تنها کافی‌ست به عموی پدر او، دیکسون اسکات، نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. وی یکی از پایه‌گذاران سینماهای زنجیره‌ای و موسس بسیاری از سینماهای اطراف تاینساید انگلستان بود. ریدلی تنها ۲ سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به دنیا آمد و به همین دلیل در فضایی نسبتاً نظامی بزرگ شد.

پدر او به خاطر جایگاه نظامی که داشت در سال‌های اول زندگی وی نقش مهمی ایفا نکرد و حضور نداشت. پس از جنگ خانواده اسکات به محدوده تیزساید نقل مکان کرده و زندگی خود را از نو شروع کردند. علاقه اسکات به سبک علمی تخیلی را می‌توان در دوران کودکی او و مطالعه رمان‌های اچ جی ولز مشاهده کرد. البته فیلم‌هایی چون It! The Terror from Beyond Space, The Day the Earth Stood Still و عنوان Them! نیز کم‌تاثیر نبودند. هیچ اثری تا قبل از شاهکار سینمایی استنلی کوبریک با عنوان ۲۰۰۱ A Space Odyssey نتوانست توجه کامل و غیرقابل انکار او را به خود جلب کند.

از نقطه الهام Blade Runner برای ریدلی اسکات تا کارگردانی تبلیغ‌های تلویزیونی

منبع متن: gamefa