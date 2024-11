تاریخ شروع فیلمبرداری فصل پنجم سریال The Boys مشخص شد

تهیه کننده و شورانر سریال The Boys، تاریخ شروع مراحل فیلمبرداری فصل پایانی این اثر را مشخص کرده است.

پس از پایان تکان دهنده سریال The Boys در فصل چهارم، سرنوشت تعدادی از مهم‌ترین شخصیت‌ها مشخص نیست و سوالات پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد و سازندگان تنها یک فصل دیگر برای پاسخ به این سوالات فرصت دارند. با اینکه به احتمال زیاد قبل از پخش فصل پایانی The Boys، شاهد فصل دوم Gen V خواهیم بود، مراحل فیلمبرداری از تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، کمتر از دو هفته دیگر، آغاز خواهند شد. اریک کریپک، شورانر و تهیه کننده سریال The Boys، در مصاحبه با Collider در رابطه با پایان این اثر گفت:

من از این نظر بسیار خوشبخت هستم که موفق شدم خستگی خودم را برای مدت زمان طولانی انکار کنم، زیرا در حال حاضر سرم بسیار شلوغ است. مقدار کار آنقدر زیاد است که فکر می‌کنم جایی در اواسط فصل از نظر احساسی به من ضربه بزند. من عمداً این خستگی را انکار می‌کردم و کنار آمدن با آن سخت خواهد بود.

فصل پایانی سریال The Boys در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۶ میلادی از طریق سرویس آمازون پرایم منتشر خواهد شد.

