رایان رینولدز به تازگی سکانس حذف شده‌ای از فیلم Deadpool & Wolverine را منتشر کرده است.

در این سکانس حذف شده، که طبق گفته رایان رینولدز بیشتر شبیه به یک مونتاژ شبه ویرایش شده ناتمام است، ددپولی را می‌بینیم که با تعداد زیادی سوال شخصیت ولورین را آزار می‌دهد. در همین حال، آهنگ Never Gonna Be Alone از گروه موسیقی راک Nickelback نیز در پس‌زمینه پخش می‌شود. در ادامه می‌توانید این صحنه حذف شده را مشاهده کنید.

فیلم Deadpool & Wolverine با فروشی بیش از یک میلیارد دلار در باکس آفیس به یک موفقیت بزرگ برای مارول تبدیل شد و در حال حاضر در جایگاه بیستمین فیلم پرفروش تاریخ و پرفروش‌ترین فیلم با درجه سنی R قرار دارد. وظیفه کارگردانی این فیلم برعهده شان لوی بوده است که سابقه ساخت آثاری مانند Free Guy و The Adam Projectرا در کارنامه خود دارد. علاوه‌بر رایان رینولدز، هیو جکمن، اما کورین، متیو مک‌فادین، چنینگ تیتوم، جنیفر گارنر و دافنه کین نیز در این اثر حضور داشتند.

منبع: ComingSoon