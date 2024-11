اولین تصویر از هیکاپ در لایو اکشن How to Train Your Dragon منتشر شد

تصویری از شخصیت هیکاپ در لایو اکشن انیمیشن How to Train Your Dragon منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه مشاهده کنید.

در اوایل سال ۲۰۲۳ ساخت لایو اکشن انیمیشن How to Train Your Dragon تایید شد که توسط کارگردان و نویسنده‌ی خود انیمیشن، دن بلوا، کارگردانی خواهد شد. تصویر جدیدی از شخصیت هیکاپ منتشر شده که این شخصیت را با یک سپر و خنجر می‌بینیم. این تصویر را در ادامه مشاهده کنید.

Gerard Butler, How To Train Your Dragon, Mason Thames

