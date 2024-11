استودیو مارول به تازگی و به صورت رسمی بازگشت الیزابت اولسن به این دنیای سینمایی را تأیید کرده است.

الیزابت اولسن یکی از بازیگران برجسته دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که نقش اسکارلت ویچ را در آثار مختلفی بازی کرده است و آخرین بار نیز ایفاگر این نقش در فیلم سینمایی Doctor Strange in the Multiverse of Madness در سال ۲۰۲۲ میلادی بوده است.

به دنبال اتفاقات رخ داده در پایان فیلم سینمایی Doctor Strange in the Multiverse of Madness و همچنین اتفاقاتی که در سریال Agatha All Along رخ داده بود، بسیاری از طرفداران امیدوار بودند که در آینده بار دیگر شاهد هنرنمایی الیزابت اولسن در نقش اسکارلت ویچ باشند.

به تازگی مالک استودیو مارول یعنی کمپانی دیزنی اطلاعات جدیدی را درباره آثار آینده خودش در سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر کرده است که شامل تاریخ اکران و همچنین لیست بازیگران است. الیزابت اولسن نیز به عنوان یکی از بازیگران انیمیشن سریالی Marvel Zombies معرفی شده است که بازگشت وی به دنیای سینمایی مارول را تأیید می‌کند.

کاراکتر اسکارلت ویچ زامبی برای اولین بار در قسمت پنجم فصل اول انیمیشن سریالی What If معرفی شده بود و حالا قرار است در انیمیشن سریالی «زامبی‌های مارول» حضور داشته باشد، انیمیشنی که پخش آن از تاریخ ۳ اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴) از سرویس آنلاین دیزنی پلاس شروع خواهد شد.

