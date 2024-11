فیلم It Ends with Us به کارگردانی جاستین بالدونی فیلمی درام-عاشقانه است که براساس رمانی به همین نام ساخته شده است. این فیلم موفق شده با فروشی ۳۵۰ میلیون دلاری، ۱۳امین فیلم پرفروش سال تا بدین لحظه لقب بگیرد و با اختلاف فاحش، بالاترین فروش را در میان آثار درام و عاشقانه سال داشته باشد.

شناسنامه فیلم:

نام فیلم: It Ends with Us (با ما به پایان می‌رسد)

سال ساخت: ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی)

کشور سازنده: ایالات متحده آمریکا

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، عاشقانه

درجه سنی: PG-13 (مناسب برای افراد بالای ۱۳ سال)

ران تایم: ۱۳۰ دقیقه

بودجه: ۲۵ میلیون دلار

فروش باکس آفیس: ۳۵۰ میلیون دلار

کارگردان: جاستین بالدونی

نویسندگان: کالین هوور (نویسنده کتاب)، کریستی هال

بازیگران: بلیک لایولی (لیلی بلوم)، جاستین بالدونی (رایل کین‌کید)، جنی اسلیت (آلیسا)، برندن اسکلنر (اتلس کاریگن)، حسن منهاج (مارشال)

تهیه‌کنندگان: الکس سَکس، جیمی هیث، کریستی هال، بلیک لایولی

آهنگساز: دانکن بلیکن استف، راب سیمنسن

مدیر فیلمبرداری: بری پیترسون

تدوین‌گر: اونا فلاهرتی، راب سالیوان

انتخاب بازیگران: کریستی کارلسون

طراح لباس: اریک دامان

طراح صحنه: راسل بارنز

کمپانی سازنده: سونی پیکچرز (Sony Pictures)، کلمبیا پیکچرز (Columbia Pictures)

امتیاز IMDb : 6.5

امتیاز Rottentomatoes: 56%

امتیاز Metacritic : 53%

امتیاز Letterboxd :2.6 / 5

فیلم It Ends with Us سومین تجربۀ بلند سینمایی جاستین بالدونی در قالب کارگردان است. پیش از این بالدونی، دو فیلم سینمایی Five Feet Apart ( 5 فوت فاصله) را در ژانر درام – عاشقانه و همچنین فیلم Clouds (ابر‎‌ها) را در ژانر درام -عاشقانه و موزیک ساخته بود. او در سومین کارگردانی خود، کتاب It Ends with Us به نویسندگی کالین هوور (نویسندۀ زن آمریکایی ۴۴ ساله) که در سال ۲۰۱۶ چاپ و روانه بازار شده بود را منبع اقتباس خود قرار داده است. گفتنی است که برای این کتاب ترجمۀ فارسی در ایران موجود نیست.

