تصویر جدیدی از پشت صحنه اسپین آف سریال Doctor Who منتشر شد

درحالی که فیلمبرداری سریال The War Between the Land and the Sea، اسپین آف Doctor Who، جریان دارد، تصویر جدیدی از پشت صحنه این پروژه منتشر شده است.

داستان سریال The War Between the Land and the Sea در زمانی جریان دارد که یک گونه باستانی با نام شیاطین دریا، پس از قرن‌ها دوباره در دنیا حضور پیدا می‌کنند و قصد به راه انداختن جنگی را علیه انسان‌ها دارند. حالا سازمان UNIT، باید تلاش خود را برای جلوگیری از یک جنگ بزرگ انجام دهد. در ادامه می‌توانید تصویر جدیدی که از پشت صحنه این پروژه منتشر شده است را مشاهده کنید.

BBC One, Disney plus, Doctor Who, The War Between The Land And The Sea

منبع متن: gamefa