انیمه Tower of God یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های تاریخ به شمار می‌رود که با اقتباس از مانهوایی با همین نام ساخته شده است، مانهوا را به نوعی می‌توان نسخه کره‌ای و یا چینی مانگا دانست. Tower of God حول محور پسر جوانی با نام بم جریان دارد که گذشته مرموز و پیچیده‌ای داشته است، او در ماجراجوی خطرناکی همراه با بهترین دوستش وارد برج مرموزی می‌شوند که برای رسیدن به طبقه بعدی باید از پس چالش‌های متفاوتی بربیایند. آنها در این مسیر با دوستان و دشمنان مختلفی آشنا می‌شوند، اما اهمیتی ندارد که چه موجودی جلوی آنها می‌ایستد، زیرا بم و ریچل مسیر خود را ادامه می‌دهند.

برای اینکه بتوان یک انیمه را با Tower of God مقایسه کرد، المان‌های متفاوتی را باید در نظر گرفت. همانطور که از نام انیمه می‌توان حدس زد، Tower of God در برج مرتفعی جریان دارد، به همین دلیل هر انیمه‌ای با دنیای وسیع و پرجزئیاتی را می‌توان در این لیست قرار دارد. از طرفی Tower of God با سکانس‌های اکشن هیجان انگیز غریبه نیست، از این رو مبارزات عالی و ست‌پیس‌ها را نیز نباید فراموش کرد.

۱۰. Solo Leveling

انیمه ، برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

َAnime, Attack on Titan, Hunter x Hunter, Solo Leveling, Tower of God

منبع متن: gamefa